FLC bắt tay đối tác Mỹ nghiên cứu nâng cấp 2 sân bay Phù Cát và Pleiku

Tập đoàn FLC vừa ký hợp đồng nguyên tắc với doanh nghiệp Mỹ HASDC, cùng nghiên cứu đầu tư, nâng cấp 2 sân bay Phù Cát và Pleiku tại Gia Lai.

Tập đoàn FLC sẽ cùng đối tác Mỹ nghiên cứu đầu tư, nâng cấp 2 sân bay Phù Cát và Pleiku của Gia Lai. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chiều 22/7, Tập đoàn FLC và HAS Development Corporation - HASDC (Mỹ) đã ký Hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku tại tỉnh Gia Lai.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp và mở rộng 2 sân bay nhằm tăng công suất phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế. Các bên kỳ vọng dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai và khu vực Duyên hải miền Trung.

HASDC được thành lập năm 2001, có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý, khai thác và tư vấn phát triển sân bay. Doanh nghiệp này có 25 năm kinh nghiệm trong các dự án tư nhân hóa sân bay, nhượng quyền khai thác và hợp tác công - tư (PPP) tại khu vực Trung và Nam Mỹ.

Ông Agustin Arellano, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HASDC, cho biết doanh nghiệp đã có quá trình xúc tiến và làm việc thực tế với FLC trước khi quyết định hợp tác. HASDC sẽ phối hợp với FLC nghiên cứu các giải pháp phát triển hạ tầng hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm tại địa phương.

Về phía FLC, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn, đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực của HASDC. Theo ông, doanh nghiệp Mỹ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát hạ tầng hàng không và môi trường đầu tư tại Việt Nam trước khi tiến tới hợp tác.

FLC cho biết thời gian qua đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về định hướng nâng cấp 2 cảng hàng không, đồng thời giới thiệu năng lực và kinh nghiệm quốc tế của HASDC nhằm tạo nền tảng cho quá trình hợp tác.

Trước đó, ngày 10/7, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương cho FLC nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát và Pleiku theo phương thức PPP.

Tuy nhiên, việc chấp thuận chủ trương mới dừng ở bước nghiên cứu, lập đề xuất và không đồng nghĩa FLC đã được lựa chọn làm nhà đầu tư. Doanh nghiệp vẫn phải hoàn thiện hồ sơ, làm rõ quy mô, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, cơ chế hoàn vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội để các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tháng 7, sân bay Pleiku được quy hoạch đạt cấp 4C, công suất khoảng 2 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 5 triệu lượt khách vào năm 2050. Tổng nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch khoảng 12.660 tỷ đồng trong giai đoạn đến năm 2030 và 2.420 tỷ đồng cho giai đoạn sau.

Trong khi đó, sân bay Phù Cát được quy hoạch đạt cấp 4E, công suất khoảng 3 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu lượt khách vào năm 2050. Nhu cầu vốn đầu tư ước khoảng 8.785 tỷ đồng đến năm 2030 và 6.308 tỷ đồng cho giai đoạn sau.

Tại lễ ký kết hôm nay, ông Michael Vũ Nguyễn, Giám đốc Boeing Việt Nam, cũng có mặt. Theo FLC, ông đã đồng hành với tập đoàn và Bamboo Airways, đồng thời kết nối doanh nghiệp với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có HASDC. Trước đó, FLC và HASDC đã phối hợp khảo sát thực địa, nghiên cứu về 2 sân bay Phù Cát và Pleiku thông qua sự kết nối này.

Ông Vũ Tú Thành, Quyền Giám đốc Điều hành Khu vực kiêm Trưởng đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam, cho rằng đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Mỹ tham gia đầu tư vào lĩnh vực hàng không tại Việt Nam. Ông kỳ vọng hợp tác sẽ mở ra thêm cơ hội thu hút dòng vốn từ Mỹ và quốc tế vào lĩnh vực hạ tầng hàng không Việt Nam.