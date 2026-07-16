FLC đề xuất nghiên cứu mở rộng 2 sân bay Phù Cát và Pleiku

FLC đề xuất nghiên cứu đầu tư mở rộng 2 sân bay Phù Cát và Pleiku theo hình thức PPP, sau khi được UBND tỉnh Gia Lai thống nhất về chủ trương.

FLC muốn nghiên cứu đầu tư mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku theo hình thức PPP. Ảnh: BAV.

Tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam đề nghị ghi nhận chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo doanh nghiệp, việc nghiên cứu sẽ được thực hiện trên cơ sở quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. FLC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án đầu tư và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 10/7, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất về mặt chủ trương cho phép FLC nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư đối với hai cảng hàng không. Tuy nhiên, việc chấp thuận này mới dừng ở bước nghiên cứu, lập đề xuất và không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được lựa chọn làm nhà đầu tư.

Hồ sơ phải làm rõ quy mô, phạm vi dự án, hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, cơ chế hoàn vốn cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội để làm cơ sở báo cáo các bộ, ngành xem xét.

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tháng 7, Cảng hàng không Pleiku tiếp tục được quy hoạch đạt cấp 4C với công suất khoảng 2 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2030 và tăng lên 5 triệu lượt hành khách vào năm 2050. Tổng nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch lần lượt khoảng 12.660 tỷ và 2.420 tỷ đồng cho hai giai đoạn.

Trong khi đó, Cảng hàng không Phù Cát được quy hoạch đạt cấp 4E, công suất khoảng 3 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050. Nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch ước khoảng 8.785 tỷ đồng trong giai đoạn đến năm 2030 và khoảng 6.308 tỷ đồng cho giai đoạn sau.