Đề xuất kéo dài metro Vũng Tàu đến sân bay Long Thành

MAUR kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 3 (Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ) qua Đồng Nai đến sân bay Long Thành nhằm tăng kết nối liên vùng.

MAUR cho rằng cần nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 qua địa phận Đồng Nai đến sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có văn bản khẩn gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng, đề xuất chủ trương nghiên cứu kéo dài tuyến metro số 3 (Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ) đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo MAUR, trong Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến metro số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ được xác định và có định hướng kết nối với sân bay Long Thành.

Tuyến metro số 3 dài khoảng 40 km, dự kiến đi theo đường 3/2, qua khu du lịch Chí Linh, tuyến Vũng Tàu - Bình Châu, đường ven biển, đường 55 và Quốc lộ 51. Tuyến được kỳ vọng kết nối sân bay Long Thành với trung tâm phường Vũng Tàu và các khu vực dọc tuyến, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch biển, hình thành trục động lực kinh tế - du lịch và đô thị ven biển.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần hỗ trợ phát triển trung tâm logistics cấp quốc gia, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, qua đó thu hút các nhà đầu tư chiến lược và hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo quy hoạch, dự án được định hướng đầu tư trong giai đoạn 2026-2035.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ nghiên cứu sơ bộ, MAUR cho biết tuyến hiện mới được định hướng kéo dài từ trung tâm phường Vũng Tàu theo Quốc lộ 51 đến phường Phú Mỹ và kết thúc tại ranh giới với Đồng Nai, chưa có phương án kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác.

Theo MAUR, việc dừng tuyến tại vị trí này sẽ chưa phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác vận tải hành khách công cộng, cũng như khả năng kết nối liên vùng với các đầu mối giao thông trọng điểm của khu vực.

Trong khi đó, hiện nay, khu vực sân bay Long Thành đã được quy hoạch kết nối với nhiều dự án đường sắt quan trọng như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và dự án kéo dài tuyến metro số 1 từ Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Vì vậy, MAUR cho rằng cần nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 qua địa phận Đồng Nai đến sân bay Long Thành, đồng thời kết nối với các tuyến đường sắt đô thị khác để liên thông với trung tâm TP.HCM.

Phương án này được đánh giá sẽ nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến, tăng cường kết nối giao thông công cộng liên vùng, thúc đẩy phát triển du lịch và phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông.

Để triển khai, MAUR kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến.

Đồng thời, đơn vị đề xuất giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Đồng Nai và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, đánh giá nhu cầu vận tải, tính khả thi đầu tư và phương án hướng tuyến kết nối, làm cơ sở báo cáo lãnh đạo hai địa phương xem xét.

Sau khi phương án được thống nhất, MAUR sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND TP.HCM làm việc với UBND Đồng Nai để thống nhất cơ chế phối hợp, phạm vi đầu tư và cơ quan chủ trì triển khai đoạn tuyến kéo dài theo quy định.