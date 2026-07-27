TP.HCM đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 60 triệu/tháng

TP.HCM đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với người độc thân, tùy từng nhóm đối tượng.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ 2 phòng ngủ trở lên. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh hệ số thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội áp dụng chung trên cả nước là không quá 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân và không quá 50 triệu đồng/tháng đối với người đã kết hôn (tính tổng thu nhập của hai vợ chồng). Đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức và viên chức.

Trong dự thảo mới, Sở Xây dựng đề xuất hai phương án áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập là 1,1 và 1,2. Nếu được thông qua, ngưỡng thu nhập của các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ được nâng lên.

Cụ thể, với phương án áp dụng hệ số 1,1, người độc thân có thu nhập thực nhận bình quân không quá 27,5 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 55 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng còn đề xuất áp dụng hệ số 1,2 đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng này.

Theo đó, người độc thân có thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 42 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 60 triệu đồng/tháng.

Ngoài việc được áp dụng ngưỡng thu nhập cao hơn, các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ 2 phòng ngủ trở lên.

Theo Sở Xây dựng, đề xuất trên được xây dựng dựa trên thực tế thu nhập tại TP.HCM. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt 8,06 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,36 lần mức bình quân cả nước (5,918 triệu đồng/người/tháng).

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng việc xác định hệ số điều chỉnh không chỉ dựa trên chênh lệch thu nhập bình quân mà còn phải xem xét tổng thể điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực, khả năng đáp ứng của quỹ nhà ở xã hội, nhu cầu thực tế của các nhóm được hưởng chính sách cũng như mục tiêu bảo đảm an sinh và hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định.

Sở Xây dựng cũng cho biết qua rà soát mức lương hiện hành với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, nhiều cán bộ, công chức có khoảng 15 năm công tác đã có thu nhập xấp xỉ 25 triệu đồng/tháng. Vì vậy, việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập được đánh giá là cần thiết để chính sách nhà ở xã hội tiếp cận đúng nhóm có nhu cầu thực sự, đồng thời phù hợp với mặt bằng thu nhập và chi phí sinh hoạt tại đô thị đặc thù như TP.HCM.