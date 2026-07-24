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Kinh doanh

Nhà ở xã hội TP.HCM có giá chưa tới 20 triệu đồng/m2

  • Thứ sáu, 24/7/2026 14:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án nhà ở xã hội Eco Home 1 ở phường Phú Mỹ được Sở Xây dựng TP.HCM công khai giá bán với mức giá 19,8 triệu đồng/m2. Giá này đã bao gồm VAT nhưng chưa tính 2% phí bảo trì.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công khai giá bán tại dự án chung cư nhà ở xã hội CC1 (Eco Home 1), thuộc khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (phường Phú Mỹ) với mức giá 19,8 triệu đồng/m2. Mức giá này được áp dụng hệ số điều chỉnh từ 0,9 đến 1,1 - tùy theo vị trí, tầng cao và đặc điểm của từng căn hộ. Giá công bố đã bao gồm VAT nhưng chưa tính 2% phí bảo trì.

Chung cư nhà ở xã hội CC1 (Eco Home 1), thuộc dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ đặt tại mặt tiền đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, mức giá bán này đã được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra.

Trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM đăng tải công khai thông tin giá bán này lên Cổng thông tin điện tử TP.HCM và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân được biết.

Theo quy định, trong vòng 180 ngày kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập để quyết toán chi phí đầu tư xây dựng.

Nếu giá bán sau kiểm toán thấp hơn giá đã ký hợp đồng, chủ đầu tư buộc phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua. Ngược lại, nếu cao hơn, chủ đầu tư không được thu thêm tiền của khách hàng.

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Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CC1 (Eco Home 1).

Ngoài ra, chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng cho đến khi người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trước đó, một số dự án nhà ở xã hội khác thuộc khu vực TP.HCM cũ cũng đã được công bố giá bán. Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) đang được rất nhiều người quan tâm.

Theo quyết định được ban hành, giá bán căn hộ nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt là hơn 23,2 triệu đồng/m2. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa bao gồm phần điều chỉnh theo vị trí căn hộ, hệ số điều chỉnh và chưa bao gồm phí bảo trì.

Đây là dự án nhận được sự quan tâm lớn của người mua nhà nhờ vị trí trung tâm TP.HCM, đối diện Nhà thi đấu Phú Thọ và Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành. Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty CP Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 1,5 ha, gồm 4 block chung cư cao 25 tầng và mái che thang, với 1 tầng hầm liên thông. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 1.025 căn, trong đó có 755 căn để bán và 270 căn để cho thuê.

Một dự án nhà ở xã hội tại khu vực thành phố Thủ Đức cũ vừa được công bố giá bán là chung cư cao tầng tại số 35 Lê Văn Chí phường Linh Xuân do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, giá bán nhà ở xã hội chung cư cao tầng - lô C tại dự án được phê duyệt với đơn giá trung bình 35,3 triệu đồng/m2. Mức giá này đã có thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm phí bảo trì 2%.

Giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đã hoàn thành 18.143 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM được giao hoàn thành 181.257 căn, trong đó năm 2026 là 28.500 căn. Hiện, TP.HCM đang triển khai và chuẩn bị triển khai 56 dự án, quy mô khoảng 44.575 căn hộ. Trong số này, 12 dự án đã khởi công, cung cấp khoảng 10.775 căn.

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Theo Duy Quang/Tiền Phong

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