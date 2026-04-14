Một quả bóng, một đôi găng và triết lý đằng sau 'FWD Đầu tư đón đầu'

Lễ giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "FWD Đầu tư đón đầu" tại GEM Center mới đây đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo khách mời vì ý tưởng tiếp thị xuất sắc.

"FWD Đầu tư đón đầu" được xem là dòng sản phẩm thế hệ mới của FWD Việt Nam, đáp ứng trọn vẹn hai nhu cầu cốt lõi của khách hàng hiện nay là bảo vệ gia đình trước các rủi ro tài chính và đầu tư tăng trưởng tài sản.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam mong muốn khách hàng hiểu sự bảo vệ và đầu tư chỉ thực sự có ý nghĩa khi kế hoạch tài chính đó được đặt trên một nền tảng vững chắc.

Khi tài chính được ẩn dụ qua hình ảnh

Không gian buổi lễ giới thiệu gây chú ý với sắc cam đặc trưng của FWD Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua cùng hai hình ảnh xuất hiện xuyên suốt: quả bóng và đôi găng tay. Nếu chỉ nhìn ở góc độ hình ảnh, đây là một ý tưởng nhận diện nổi bật. Nhưng khi đặt trong tổng thể thông điệp sản phẩm, hai biểu tượng này cho thấy dụng ý rõ ràng hơn của FWD Việt Nam: dùng một ngôn ngữ trực quan để diễn giải mối quan hệ giữa đầu tư và bảo vệ.

Không gian Lễ giới thiệu "FWD Đầu tư đón đầu" với gam màu cam nổi bật cùng hình ảnh quả bóng và găng tay như biểu tượng cho sự linh hoạt trong đầu tư và vai trò nền tảng của bảo vệ tài chính.

Theo cách lý giải từ FWD Việt Nam, quả bóng tượng trưng cho hành trình đầu tư - nơi người tham gia cần chiến thuật, nhịp độ và khả năng điều chỉnh theo từng thời điểm. Đầu tư không phải lúc nào cũng là tăng tốc. Có lúc cần thận trọng, có lúc cần bứt phá, và cũng có lúc phải linh hoạt chuyển đổi chiến lược phù hợp với diễn biến thị trường.

Còn đôi găng tay gợi nhắc đến vai trò của sản phẩm như một "người giữ khung thành" - nắm bắt, che chắn và tạo ra lớp bảo vệ cần thiết và tối ưu trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.

Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh yếu tố "đầu tư" trong bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt ở dòng bảo hiểm liên kết đơn vị, ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ thị trường. Tuy nhiên, cùng với sức hút đó là không ít cách hiểu chưa trọn vẹn và những kỳ vọng của khách hàng đôi khi nhìn chưa đúng bản chất của sản phẩm.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam cho biết việc ra mắt "FWD Đầu tư đón đầu" thể hiện định hướng nhất quán của FWD Việt Nam trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm mang đến các giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu, mục tiêu và khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng.

"Bảo vệ tài chính vẫn là nền tảng cốt lõi của bảo hiểm nhân thọ, và sản phẩm này giúp bổ sung thêm lựa chọn kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong hành trình hoạch định tài chính dài hạn", ông Minh nhấn mạnh.

Từ thông điệp xuyên suốt tại lễ giới thiệu, FWD Việt Nam cho thấy định hướng nhất quán khi đặt trọng tâm của sản phẩm - trước hết vẫn là bảo vệ khách hàng và gia đình trước rủi ro tài chính; còn yếu tố đầu tư được thiết kế như một phần bổ sung cần thiết, nhằm đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy và hoạch định tương lai dài hạn.

"FWD Đầu tư đón đầu" ghi dấu với 4 ưu điểm nổi bật

Sản phẩm được FWD xây dựng dựa trên nghiên cứu về nhu cầu thị trường, với mục tiêu tạo ra một giải pháp vừa linh hoạt, vừa dễ tiếp cận hơn với nhu cầu tài chính dài hạn của người tham gia.

Theo ông Đậu Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam cho biết điểm đầu tiên của sản phẩm là tính linh hoạt cao trong việc lựa chọn mức độ bảo vệ. Trong khi nhu cầu tài chính của mỗi người không cố định, mà thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống: khi còn trẻ, khi lập gia đình, khi có con hay khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Cùng một mức phí, khách hàng có thể lựa chọn các mức bảo vệ khác nhau tùy theo ưu tiên trong từng thời điểm. Chính sự linh hoạt này khiến sản phẩm được định vị như một giải pháp "đồng hành theo vòng đời", chứ không chỉ là một hợp đồng bảo hiểm theo nghĩa truyền thống.

Ông Đậu Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Chiến lược FWD Việt Nam nhấn mạnh tính linh hoạt là yếu tố cốt lõi của một sản phẩm tài chính hiện đại.

Bên cạnh đó là cơ chế thưởng định kỳ và đều đặn. Theo đó, khách hàng có cơ hội gia tăng tích lũy tài sản thông qua các khoản thưởng định kỳ, đều đặn bắt đầu từ năm hợp đồng thứ 3 và tại các cột mốc quan trọng trong 20 năm đầu tiên. Quyền lợi này giúp khách hàng sớm nhìn thấy giá trị tích lũy, gia tăng động lực duy trì hợp đồng và từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trong dài hạn.

Điểm thứ ba là khả năng chủ động lựa chọn kế hoạch đầu tư. Dựa trên khẩu vị rủi ro cá nhân, khách hàng có thể lựa chọn kế hoạch đầu tư thông qua 7 quỹ liên kết đơn vị được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư nhiều kinh nghiệm đến từ Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Vietcombank (VCBF) và Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM). Thông qua đó, khách hàng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư và linh hoạt trong việc chuyển đổi các quỹ để cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận theo từng thời kỳ, đồng thời an tâm khi dòng tiền được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư uy tín.

Chiếc hộp tượng trưng cho "túi kín giải pháp" của FWD Việt Nam với các nhu cầu của khách hàng như: hưu trí, giáo dục, chuyển giao tài sản cho con, bảo vệ tài sản cho gia đình...

Một điểm nhấn khác là Quỹ Vươn Mình - quỹ đầu tư mới do VCBF quản lý, theo định hướng đầu tư bền vững vào các ngành trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam như công nghệ và chuyển đổi số, đầu tư công, năng lượng sạch... Quỹ mới này là cơ hội giúp khách hàng không chỉ đầu tư cho mục tiêu tài chính cá nhân, mà còn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước trong dài hạn.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, FWD Việt Nam đồng thời nâng cấp các công cụ và quy trình bán hàng, nhằm hỗ trợ đội ngũ tư vấn tài chính tư vấn đúng nhu cầu, đúng mức bảo vệ và đúng khẩu vị rủi ro của khách hàng, dựa trên các tiêu chí và hướng dẫn rõ ràng.

Ngoài ra, FWD Việt Nam cũng đổi mới quy trình gắn kết với khách hàng, từ tiếp cận ban đầu đến quá trình đồng hành sau khi tham gia bảo hiểm, với nguồn thông tin hữu ích, giúp khách hàng theo dõi tài khoản hợp đồng bảo hiểm dễ dàng và có thể đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp ở từng giai đoạn.