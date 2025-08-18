FWD Việt Nam tối ưu quyền lợi bảo vệ và tài chính cho khách hàng

Khách hàng mua bảo hiểm của FWD Việt Nam trong nửa cuối tháng 8 có cơ hội nhận quà tặng bằng tiền mặt lên đến 50% phí bảo hiểm năm thứ nhất.

FWD Việt Nam triển khai chương trình mới giúp khách hàng tối ưu quyền lợi bảo vệ và tài chính, khuyến khích duy trì hợp đồng bảo hiểm lâu dài.

FWD Việt Nam vừa triển khai chương trình khuyến mại “Sống đầy - Thưởng chất” với quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm năm thứ nhất, áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm từ ngày 15 đến 31/8 và được phát hành chậm nhất trong ngày 30/9, đồng thời thỏa mãn các điều kiện của chương trình.

Cụ thể, chương trình áp dụng cho khách hàng tham gia sản phẩm “FWD Bảo vệ gia tăng” kèm tối thiểu 3 sản phẩm bổ trợ trong thời gian chương trình khuyến mại, có định kỳ đóng phí bảo hiểm theo năm.

Với mức phí bảo hiểm năm từ 15 triệu đồng trở lên, khách hàng có hai lựa chọn ưu đãi để tham gia và nhận thưởng tùy theo nhu cầu cá nhân. Khoản thưởng sẽ được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng tham gia thỏa điều kiện của chương trình.

Đây được xem là nỗ lực tiếp theo của FWD Việt Nam trong việc gia tăng giá trị nằm ngoài quyền lợi bảo vệ thông thường, giúp khách hàng tối ưu tài chính cũng như có thêm động lực để duy trì hợp đồng bảo hiểm lâu dài, đảm bảo quyền lợi bền vững cho bản thân và gia đình.

"FWD Bảo vệ gia tăng" chính thức ra mắt từ ngày 2/7, là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thế hệ mới với quyền lợi bảo hiểm được tự động nâng cao mỗi năm, tuân thủ các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành. Đây là minh chứng cho cam kết của FWD Việt Nam trong việc đặt khách hàng làm trọng tâm, ưu tiên nâng cao trải nghiệm và cá nhân hóa các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính riêng biệt của từng khách hàng trên mỗi hành trình cuộc sống.