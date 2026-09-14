VHM, FPT, HPG cùng loạt cổ phiếu lớn sắp nhận 240 triệu USD vốn ngoại

SSI Research ước tính khoảng 240 triệu USD sẽ được các ETF mô phỏng chỉ số FTSE giải ngân vào 27 cổ phiếu Việt Nam trong đợt đầu nâng hạng.

Dòng vốn ETF được kỳ vọng tạo lực cầu cho chứng khoán Việt Nam tuần này, với khoảng 240 triệu USD dự kiến giải ngân vào 27 cổ phiếu. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào tuần đầu tiên đón dòng vốn từ các quỹ ETF mô phỏng bộ chỉ số toàn cầu của FTSE, trong bối cảnh lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được triển khai.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, đợt giải ngân đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 18/9, trước khi các chỉ số mới chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9. Nhà môi giới chứng khoán này ước tính các quỹ ETF sẽ mua ròng khoảng 240 triệu USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó phân bổ vào 27 cổ phiếu lớn.

Trong số các cổ phiếu được dự kiến mua vào nhiều nhất, VPB của VPBank đứng đầu với giá trị dự kiến 32,82 triệu USD ; tiếp đến là VHM của Vinhomes với 30,85 triệu USD ; MCH của Masan Consumer khoảng 22,1 triệu USD ; FPT của Tập đoàn FPT dự kiến nhận 21,48 triệu USD ; MSN của Tập đoàn Masan khoảng 20,92 triệu USD và HPG của Hòa Phát là 18,85 triệu USD .

Tương tự, các mã VNM, VIX, VPL và ACB cũng nằm trong nhóm được mua với giá trị lớn, lần lượt 17,27 triệu USD , 16,04 triệu USD , 14,17 triệu USD và 13,82 triệu USD .

Ở chiều ngược lại, VIC của Vingroup được SSI Research ước tính chịu áp lực bán lớn nhất, với giá trị bán ròng khoảng 28,06 triệu USD . STB của Sacombank đứng sau với giá trị bán ròng khoảng 8,71 triệu USD ; tiếp đến là SHB (Ngân hàng SHB) 3,97 triệu USD , KBC (Kinh Bắc) 3,24 triệu USD , KDH (Nhà Khang Điền) 3,19 triệu USD ...

Áp lực tại VIC xuất phát từ việc nhiều hoạt động tái cơ cấu diễn ra cùng thời điểm. SSI Research cho biết dù VIC được các quỹ Vanguard mua mạnh trong đợt bổ sung vào các chỉ số FTSE, cổ phiếu này lại bị các ETF khác bán ròng. Riêng Xtrackers dự kiến hạ tỷ trọng VIC từ 31,6% xuống 15%.

Theo ước tính chi tiết của SSI, các quỹ ETF của Vanguard mô phỏng FTSE GEIS sẽ mua khoảng 9,17 triệu cổ phiếu VIC, trong khi Xtrackers và VanEck lần lượt bán khoảng 6,66 triệu và 1,27 triệu cổ phiếu. Sau khi tính cả các ETF mô phỏng FTSE Vietnam 30, tổng lượng cổ phiếu VIC bị bán ròng được ước tính gần 3 triệu đơn vị, tương đương 28,06 triệu USD .

Tổng giao dịch của các quỹ ETF trong ngày 18/9 được SSI Research ước tính ở mức 449,85 triệu USD chiều mua và 203,93 triệu USD chiều bán, tương ứng giá trị mua ròng khoảng 245,92 triệu USD . Chênh lệch so với con số 240 triệu USD của riêng các quỹ Vanguard đến từ hoạt động tái cơ cấu đồng thời của Xtrackers, VanEck, Fubon và CSOP.

Về dài hạn, SSI Research ước tính dòng vốn từ các ETF Vanguard vào cổ phiếu Việt Nam trong toàn bộ lộ trình có thể đạt 2,4 tỷ USD trong kịch bản cơ sở. Lộ trình gồm 4 đợt, lần lượt vào tháng 9/2026, tháng 3/2027, tháng 6/2027 và tháng 9/2027, với tỷ lệ giải ngân tương ứng 10%, 20%, 35% và 35%.

Trong kịch bản tích cực, khi tỷ trọng Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index tăng từ 0,5% ở đợt đầu lên 0,65%, 0,8% và 0,95% ở các đợt tiếp theo, SSI Research nâng ước tính tổng dòng vốn lên khoảng 4,45 tỷ USD . Riêng đợt đầu, dòng vốn được ước tính khoảng 234 triệu USD trong kịch bản này.

Trong danh sách 27 cổ phiếu được thêm vào các chỉ số toàn cầu của FTSE, VIC có quy mô dòng vốn dự kiến lớn nhất trong toàn bộ lộ trình, khoảng 860,9 triệu USD ở kịch bản cơ sở. Theo sau là VHM với 250,5 triệu USD , HPG 133,6 triệu USD , VPB 97,3 triệu USD , FPT 92 triệu USD và MSN 74,7 triệu USD .