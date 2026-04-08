32 cổ phiếu dự báo hút dòng tiền tỷ USD sau khi thị trường nâng hạng

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt lên nhóm mới nổi thứ cấp mở ra triển vọng thu hút dòng vốn hàng tỷ USD. Trong đó, 32 cổ phiếu được kỳ vọng lọt rổ chỉ số FTSE Global All Cap.

FTSE Russell vừa chính thức công bố việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Lộ trình nâng hạng sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9 năm nay và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS), tính đến ngày 2/4, giá trị giao dịch bình quân ngày trong 3 tháng gần nhất của rổ chỉ số MSCI Việt Nam đạt khoảng 9 triệu USD , với mức cao nhất lên tới 31 triệu USD /ngày. Thanh khoản chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Vingroup, nhóm tài chính, cùng các mã chứng khoán lớn như HPG và FPT - vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ chỉ số (theo danh sách cập nhật ngày 25/11/2025).

So sánh tương quan, thanh khoản của thị trường Việt Nam hiện cao hơn một số thị trường mới nổi quy mô nhỏ như Philippines, Qatar, Hy Lạp và Peru, đồng thời tiệm cận với các thị trường lớn hơn như Malaysia. Nếu loại trừ 4 thị trường lớn nhất gồm Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Hàn Quốc, cùng hai thị trường có thanh khoản sôi động nhất là Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục cho thấy lợi thế rõ rệt trong nhóm còn lại.

Việc FTSE đưa Việt Nam vào rổ chỉ số từ tháng 9/2026 được đánh giá là bước tiến quan trọng, củng cố thêm nền tảng cho quá trình chuyển đổi từ thị trường cận biên lên mới nổi theo chuẩn MSCI - hệ quy chiếu có ảnh hưởng lớn hơn tới dòng vốn toàn cầu do phần lớn các quỹ thụ động theo dõi bộ chỉ số này.

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy phần lớn thị trường đều ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn ngoại sau khi được nâng hạng, bất kể theo tiêu chí của FTSE hay MSCI. Thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5-7 lần so với mức bình quân trước thời điểm nâng hạng.

Dựa trên quy mô tài sản của các quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số FTSE Emerging Markets và FTSE All-World tại thời điểm 3/4, VPBankS ước tính dòng vốn thụ động tối thiểu có thể chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi quá trình nâng hạng hoàn tất. Con số này chưa bao gồm dòng vốn từ các quỹ chủ động, vốn được ước tính có quy mô tài sản lớn gấp 5 lần so với các quỹ ETF, theo FTSE.

Công ty Chứng khoán Vietcap cũng cho rằng việc được nâng hạng là cột mốc mang tính bước ngoặt, đưa Việt Nam vào cùng nhóm phân loại với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc đại lục, Ấn Độ và Brazil, qua đó nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo Vietcap, các cổ phiếu Việt Nam có khả năng đáp ứng tiêu chí để được đưa vào chỉ số FTSE Global All Cap bao gồm 32 mã: HPG, VCB, BID, VHM, VIC, MSN, SAB, FPT, VNM, SSI, DPM, KBC, HUT, SHB, DIG, EIB, DXG, KDH, VIX, VND, PDR, DGC, NVL, VJC, VCI, VRE, GEX, FRT, GEE, BSR, KDC và STB.

FTSE Russell sẽ thực hiện sàng lọc cổ phiếu dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài còn lại, quy mô vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float).

FTSE Russell dự kiến công bố danh sách chính thức cùng tỷ trọng của từng cổ phiếu trong chỉ số vào ngày 21/8.