Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

Thanh khoản thị trường lao dốc xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, chỉ đạt 16.600 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát và khiến VN-Index giằng co quanh tham chiếu.

Nhà đầu tư đứng ngoài quan sát khi thị trường thiếu tin tức hỗ trợ cụ thể. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém sôi động trong ngày 7/4 khi tâm lý thận trọng gần như bao trùm toàn bộ thị trường. Dòng tiền cho thấy xu hướng “án binh bất động”, ưu tiên quan sát thay vì giải ngân trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh để kích hoạt khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Thanh khoản vì thế tiếp tục suy giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 16.600 tỷ đồng , giảm thêm 15% so với mức nền thấp của phiên trước. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây, phản ánh rõ trạng thái “đóng băng tương đối” của dòng tiền ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, chỉ số VN-Index gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Suốt cả phiên, chỉ số chủ yếu dao động quanh vùng tham chiếu với biên độ hẹp, cho thấy sự giằng co nhưng thiếu quyết liệt giữa bên mua và bên bán.

Kết phiên, VN-Index nhích nhẹ 2,55 điểm (+0,2%) lên 1.677,54 điểm. HNX-Index tăng 1,67 điểm (+0,7%) lên 246,7 điểm, trong khi UPCoM-Index điều chỉnh nhẹ 0,19 điểm (-0,2%) xuống 125,64 điểm.

Diễn biến trên bảng điện tử tiếp tục phản ánh trạng thái phân hóa rõ nét. Toàn thị trường ghi nhận 366 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 881 mã giữ tham chiếu và 319 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn).

VN-Index thiếu động lực bứt phá khỏi ngưỡng 1.670-1.680 điểm. Ảnh: TradingView.

Rổ VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt - cũng không nằm ngoài xu hướng này. Số mã tăng và giảm gần như cân bằng với 15 mã tăng, 13 mã giảm và 2 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng nhẹ gần 5 điểm lên ngưỡng 1.840 điểm.

Vai trò giữ nhịp thị trường tiếp tục được chia đều cho một số cổ phiếu trụ. Ở chiều nâng đỡ, các mã như VIC (+1,3%), LPB (+4,1%), VPB (+1,8%), VIX (tăng trần), SSI (+2%), STB (+0,8%), SHB (+1,4%), VCI (+3,4%), BCM (+1,3%) và DCM (+3%) góp phần giúp chỉ số duy trì sắc xanh nhẹ. Tuy nhiên, lực đỡ này không đủ mạnh để tạo ra sự bứt phá khi bị triệt tiêu phần nào bởi áp lực từ phía giảm điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu gây sức ép lên thị trường ghi nhận nhiều cái tên quen thuộc như VHM (-1,7%), GEE (-5,1%), GAS (-1,5%), HDB (-2%), TCB (-1,2%), PNJ (-4,4%), VPL (-0,9%), TCX (-1%), BVH (-1,6%) và SAB (-0,8%).

Khối ngoại tiếp tục thu hẹp quy mô giao dịch trong bối cảnh thanh khoản chung suy yếu. Dù vậy, xu hướng bán ròng vẫn được duy trì với giá trị gần 800 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm ngân hàng như TCB (- 178 tỷ đồng ), HDB (- 162 tỷ đồng ) và MBB (- 140 tỷ đồng ), qua đó phần nào tạo thêm lực cản cho đà hồi phục của thị trường.

Ở chiều mua ròng, dòng vốn ngoại giải ngân khiêm tốn vào một số mã riêng lẻ như VIC (+ 53 tỷ đồng ), DGC (+ 33 tỷ đồng ) và VCK (+ 30 tỷ đồng ).