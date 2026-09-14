Cơ ngơi tỷ USD vừa được 2 con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp quản

Chỉ trong một ngày, VinFast và GSM đồng loạt được chuyển giao vị trí điều hành cao nhất cho thế hệ lãnh đạo trẻ, mở ra giai đoạn mới đối với ngành sản xuất xe điện.

VinFast và GSM mới đây đã đồng loạt công bố những thay đổi nhân sự cấp cao với ông Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993), con trai cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay cha trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, ông Quân Anh cũng giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000), con trai thứ ông Vượng, trở thành Tổng giám đốc GSM toàn cầu và GSM Việt Nam. Trong đó, ông Hoàng tiếp quản vị trí CEO GSM từ ông Nguyễn Quốc Tuấn, người được bổ nhiệm làm Chủ tịch GSM sau khi bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) rời vị trí này.

Việc 2 con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng được trao quyền điều hành cao nhất tại VinFast và GSM đánh dấu thay đổi lớn trong hệ sinh thái doanh nghiệp của Vingroup. Đặc biệt khi cả VinFast và GSM đều đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Con trai cả tiếp quản "đế chế" sản xuất xe điện

VinFast là nhà sản xuất ôtô được thành lập năm 2017 và chỉ mất khoảng 5 năm để chuyển từ một hãng xe đa nhiên liệu sang mô hình thuần xe điện. Từ giữa năm 2022, doanh nghiệp chính thức chuyển sang sản xuất và kinh doanh xe điện, đồng thời bắt đầu đặt cược vào chiến lược toàn cầu hóa.

Đến nay, doanh nghiệp đã hiện diện tại 16 quốc gia, trải dài từ Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines đến Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Hệ thống sản xuất cũng được mở rộng ra ngoài Việt Nam, với 4 cơ sở tại 3 quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

Hiện tại, cổ phiếu VFS của VinFast Auto đang niêm yết trên sàn Nasdaq với định giá hơn 7,5 tỷ USD .

Về quy mô kinh doanh, nửa đầu năm nay tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng của hãng xe điện này.

Riêng quý II/2026, VinFast công bố đã bàn giao 70.085 ôtô điện trên toàn cầu, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, số ôtô điện VinFast được bàn giao toàn cầu đạt 128.662 xe, tăng 78%. Nếu tính thêm xe máy điện và xe đạp điện, VinFast đã giao tổng cộng 429.175 phương tiện hai bánh điện trong 6 tháng, tăng 275% so với cùng kỳ.

VinFast đã xuất khẩu 38 lô xe điện ra nước ngoài. Ảnh: VinFast.

Tại Việt Nam, riêng 6 tháng đầu năm, VinFast bàn giao 115.916 ôtô điện, tăng 72%. Đánh dấu lần đầu một thương hiệu ôtô vượt mốc 100.000 xe bàn giao chỉ trong nửa đầu năm tại thị trường Việt Nam.

Năm nay, VinFast đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 300.000 xe điện, sau khi bán được khoảng 200.000 xe trong năm 2025.

Tại sự kiện Bloomberg Sustainable Business Summit diễn ra ở Singapore hồi tháng 7, bà Anne Pham, Phó tổng giám đốc đầu tư VinFast, cho biết hãng đang đặt mục tiêu hòa vốn tại Việt Nam vào năm 2027, sau đó sẽ có lãi trên toàn cầu, theo Bloomberg.

Con trai thứ điều hành hãng gọi xe

Nếu VinFast là phần sản xuất của hệ sinh thái xe điện, GSM lại nằm ở phía sử dụng, vận hành và trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng.

GSM được thành lập tháng 3/2023 bởi chính ông Phạm Nhật Vượng với thương hiệu Green SM (tiền thân là Xanh SM), khởi đầu bằng dịch vụ taxi điện. Chỉ sau hơn 3 năm, doanh nghiệp đã phát triển thành một hệ sinh thái di chuyển điện, mở rộng từ taxi đến gọi xe công nghệ, xe máy điện, cho thuê phương tiện và các dịch vụ vận tải khác.

Tốc độ tăng vốn của GSM phản ánh rõ nhất tốc độ mở rộng của doanh nghiệp này. Đầu năm 2026, vốn điều lệ của GSM đã tăng từ 25.000 tỷ lên 35.500 tỷ đồng . Chưa đầy một tháng sau, vốn doanh nghiệp tiếp tục tăng lên 39.500 tỷ đồng . Sau khi hoàn tất nhận sáp nhập Green Future, vốn điều lệ của GSM được nâng lên 43.400 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 54.000 tỷ đồng hồi tháng 6, tương đương gấp 18 lần thời điểm mới thành lập.

Con số 54.000 tỷ đồng đưa GSM trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong lĩnh vực vận tải tại Việt Nam.

Theo báo cáo được Saigon Ratings công bố, doanh thu thuần của GSM năm 2025 đạt khoảng 17.400 tỷ đồng , tăng 125% so với năm liền trước. Đây cũng là lần đầu quy mô doanh thu của GSM được công bố thông qua một báo cáo xếp hạng tín nhiệm.

Green SM đang nắm lượng lớn thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam. Ảnh: GSM.

Ở mảng gọi xe 4 bánh, GSM đã vượt qua các đối thủ để giữ vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Theo dữ liệu được trích dẫn từ Mordor Intelligence, trong quý I/2026, GSM chiếm 54,51% thị phần taxi công nghệ 4 bánh, trong khi Grab chiếm 40,92% và Be chiếm 4,57%. Quy mô thị trường gọi xe 4 bánh trong quý đạt khoảng 580,71 triệu USD .

Tương tự VinFast, GSM cũng đang trong giai đoạn mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hãng hiện vận hành tại 7 quốc gia, gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. Công ty cho biết sẽ mở rộng thêm ít nhất 3 thị trường nước ngoài trong năm nay.

Reuters cho biết GSM đang lên kế hoạch đưa dịch vụ sang Mỹ và châu Âu, trong đó có Thụy Điển và Hà Lan, trước khi hướng tới IPO tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2028.

Hai mắt xích trong cùng một hệ sinh thái

Điểm đáng chú ý của đợt chuyển giao quyền lực trong hệ sinh thái Vingroup lần này nằm ở chỗ 2 doanh nghiệp được tiếp quản không đứng độc lập.

VinFast sản xuất ôtô điện, xe máy điện và xe buýt điện. GSM lại là một trong những doanh nghiệp sử dụng số lượng lớn phương tiện VinFast để cung cấp dịch vụ vận tải.

Khi GSM mở rộng đội xe, VinFast có thêm đầu ra cho sản phẩm. Ngược lại, khi VinFast mở rộng danh mục xe và năng lực sản xuất, GSM có thêm nguồn phương tiện để phát triển dịch vụ.

Ông Phạm Nhật Quân Anh (trái) và Phạm Nhật Minh Hoàng tiếp quản hệ sinh thái xe điện hàng tỷ USD từ tay cha mẹ. Ảnh: VIC.

Mối liên kết này còn thể hiện rõ trong kế hoạch dài hạn khi GSM dự kiến mua khoảng 1 triệu ôtô điện và 4 triệu xe máy điện từ VinFast trong giai đoạn 2026-2030.

Nếu chia đều theo thời gian, GSM có thể nhận khoảng 200.000 ôtô và 800.000 xe máy điện mỗi năm từ nay đến 2030. Đây là mức tương đương, thậm chí cao hơn, lượng phương tiện VinFast bán ra trong một năm ở từng phân khúc hiện nay.

GSM đã bắt đầu hợp tác thương mại với VinFast từ năm 2023, thông qua việc sử dụng ôtô điện của hãng để vận hành dịch vụ taxi Xanh SM (nay là Green SM).

Đến hết năm 2025, VinFast đã giao khoảng 98.741 ôtô điện và 51.679 xe máy điện cho GSM và các công ty con. Riêng năm 2025, doanh thu VinFast ghi nhận từ việc bán phương tiện cho GSM và các công ty con đạt khoảng 21.877 tỷ đồng .