Cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Việt Nam

Cổ phiếu VIC tiếp tục bứt phá lên đỉnh lịch sử, đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên sàn chứng khoán cán mốc vốn hóa 1,8 triệu tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 27/8, qua đó nối dài chuỗi hồi phục sau nhịp rung lắc mạnh giữa tháng. Tuy nhiên, diễn biến phiên này không còn mang trạng thái đồng thuận như phiên trước khi dòng tiền có dấu hiệu chọn lọc, khiến sự phân hóa lan rộng trên bảng điện tử.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index liên tục trồi sụt quanh vùng tham chiếu. Đà tăng của chỉ số chủ yếu được duy trì nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi nhiều nhóm ngành khác giao dịch kém tích cực. Điều này khiến điểm số của VN-Index tăng khá tốt nhưng thị trường chung lại không mang màu sắc tăng giá.

Một điểm đáng chú ý khác là thanh khoản tiếp tục thu hẹp. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn trong phiên chỉ đạt khoảng 16.600 tỷ đồng , giảm gần 20% so với phiên liền trước. Việc dòng tiền suy giảm trong bối cảnh chỉ số tiếp tục đi lên phần nào cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng hơn, đặc biệt khi VN-Index đang vận động quanh vùng điểm số cao.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,24 điểm (+0,6%) lên 1.831,56 điểm; HNX-Index tăng 0,68 điểm (+0,2%) lên 282,64 điểm; UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (+0,2%) lên 127,16 điểm.

Dù các chỉ số chính đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh, bảng điện tử lại nghiêng nhẹ về phía bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 340 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn), 897 mã giữ tham chiếu và 309 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần).

Trong rổ cổ phiếu VN30, diễn biến có phần tích cực hơn với 16 mã tăng giá, 2 mã giữ nguyên tham chiếu và 12 mã giảm. Chỉ số VN30-Index nhờ đó tăng khoảng 9 điểm, lên vùng 1.979 điểm.

Lần đầu tiên Việt Nam có doanh nghiệp 1,8 triệu tỷ

Động lực chính kéo VN-Index đi lên trong phiên tập trung vào một số cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn. Nổi bật là VIC (+2,6%), VPB (+2,4%), TCB (+1,9%), VPL (+3,1%), ACB (+1,6%), VHM (+0,3%), HPG (+0,7%), VPX (+2,4%), mSB (+2,3%), VRE (+1,6%).

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là VIC của Tập đoàn Vingroup. Đây đã là phiên tăng giá thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu này. Kết phiên, VIC tăng lên 236.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới và chính thức vượt qua kỷ lục được xác lập trước đó khoảng 2 tháng.

Đà tăng ấn tượng của VIC. Ảnh: TradingView.

Với diễn biến trên, vốn hóa thị trường của Vingroup đã lần đầu tiên vượt mốc 1,8 triệu tỷ đồng . Đây cũng là mức vốn hóa lớn nhất mà một doanh nghiệp Việt Nam từng đạt được trong lịch sử thị trường chứng khoán trong nước.

Đáng chú ý, trong 3 phiên gần đây, cổ phiếu VIC liên tục thu hút lực cầu lớn với giá trị khớp lệnh mỗi phiên dao động quanh ngưỡng 2.000 tỷ đồng . VIC trở thành một trong những tâm điểm thu hút dòng tiền mạnh nhất thị trường, đồng thời đóng vai trò ngày càng lớn đối với biến động của VN-Index.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu xuất hiện sau khi FTSE Russell công bố danh sách cổ phiếu thuộc bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) vào cuối tuần trước, trong đó VIC được xếp vào nhóm Large Cap. Kể từ thời điểm thông tin được công bố, thị giá VIC đã tăng gần 20% và sau đó vượt vùng đỉnh lịch sử.

Bên cạnh câu chuyện liên quan đến các bộ chỉ số quốc tế, kết quả kinh doanh của Vingroup cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ kỳ vọng của giới đầu tư. Trong nửa đầu năm nay, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 222.300 tỷ đồng , tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng , cao gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Việt Nam

Đà tăng của VIC trong phiên 27/8 cũng kéo giá trị tài sản của các cổ đông lớn và lãnh đạo Vingroup đi lên.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng khoảng 2,1 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua, lên mức 36,5 tỷ USD . Với khối tài sản này, ông đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Đông Nam Á.

Đà tăng mạnh của VIC cùng các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup cũng đưa tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng, lên cột mốc mới.

Theo dữ liệu ghi nhận vào đến chiều 27/8, tài sản của bà Hương đạt khoảng 4 tỷ USD , tăng 265 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Với quy mô tài sản này, bà Phạm Thu Hương đứng thứ 1.041 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes, vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo để trở thành tỷ phú USD giàu thứ hai Việt Nam. Diễn biến mới cũng đưa bà trở thành nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.