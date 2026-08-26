Cổ phiếu Techcombank 'cháy hàng'

Thông tin 2 ngân hàng ngoại đàm phán mua cổ phần Techcombank đã trở thành chất xúc tác, kéo cổ phiếu TCB tăng trần và góp phần đưa VN-Index bật tăng gần 30 điểm trong phiên 26/8.

Cổ phiếu Techcombank tăng lên mức cao nhất một tháng. Ảnh: TCB.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc trong ngày 26/8. Với sự trở lại mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tăng gần 30 điểm và vượt mốc 1.820 điểm.

Sau phiên giằng co trước đó, tâm lý nhà đầu tư bước vào phiên sáng với sự thận trọng khá rõ rệt. Lực mua và bán tương đối cân bằng khiến VN-Index chủ yếu dao động quanh vùng tham chiếu trong biên độ hẹp.

Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi rõ rệt khi bước sang phiên chiều. Lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng, công nghệ và bất động sản, nhanh chóng kéo chỉ số đi lên. Sắc xanh từ đó lan rộng hơn trên bảng điện tử, giúp VN-Index nới dần khoảng cách với tham chiếu và duy trì đà tăng tích cực cho đến cuối phiên.

Thanh khoản tiếp tục được duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền chưa rời khỏi thị trường bất chấp những phiên rung lắc mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 21.000 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,7%) lên 1.821,32 điểm; HNX-Index giảm 0,69 điểm (-0,2%) xuống 281,96 điểm; UPCoM-Index tăng 0,11 điểm (+0,1%) lên 216,89 điểm.

Độ rộng thị trường cũng cải thiện đáng kể với sắc xanh chiếm ưu thế. Trên 3 sàn, có 412 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), 862 mã giữ tham chiếu và 273 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn).

Đóng góp lớn nhất cho đà tăng của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, có tới 25 mã tăng giá, 3 mã đứng tham chiếu và chỉ 2 mã giảm. Chỉ số VN30-Index nhờ đó tăng hơn 33 điểm, lên vùng 1.970 điểm.

VN-Index trở lại phía trên mốc 1.800 điểm sau một tháng. Ảnh: TradingView.

Nhóm bluechip gần như trở thành động lực chính kéo VN-Index đi lên trong phiên với VIC (+4,3%), TCB (tăng trần), VCB (+1,5%), TCX (+3,6%), HDB (+2,8%), GVR (+2,8%), FPT (+2,7%), MBB (+1,9%), BCM (tăng trần) và VPB (+1,3%).

Đáng chú ý, TCB của Techcombank trở thành một trong những tâm điểm của thị trường khi được dòng tiền đổ mạnh vào và tăng trần lên 33.450 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn một tháng.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường xuất hiện thông tin về sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với Techcombank. Theo Reuters, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng nhằm mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank với vai trò nhà đầu tư chiến lược. Giá trị của thương vụ, nếu được thực hiện, có thể vào khoảng 2 tỷ USD .

Thông tin trên ngay lập tức trở thành chất xúc tác cho cổ phiếu TCB trong phiên. Riêng hôm nay, mã này chứng kiến hơn 39,1 triệu cổ phiếu được trao tay khớp lệnh, tương đương giá trị gần 1.300 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh, đáng chú ý như VPL (-1,7%), LPS (-3,4%), MSB (-1,6%), LPB (-0,4%), SBT (-2,8%), BVH (-0,9%), FRT (-1,5%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm đáng chú ý khi khối này nối dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ tư liên tiếp. Dù vậy, quy mô mua ròng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 21 tỷ đồng .

Trong danh sách được khối ngoại giải ngân mạnh nhất, FPT dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 202 tỷ đồng . TCB đứng thứ hai với 136 tỷ đồng , tiếp theo là PNJ với khoảng 100 tỷ đồng .

Ở chiều bán ròng, CTG và ACB cùng bị rút ròng khoảng 78 tỷ đồng . VHM cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh với giá trị khoảng 61 tỷ đồng .