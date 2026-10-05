Trạm sạc phải dùng chung cho các xe điện tương thích từ giữa 2027

Từ ngày 1/7/2027, trạm sạc xe điện phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc, đầu nối và chế độ sạc tương thích.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BCT kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện (QCVN 32:2026/BCT), có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Trạm sạc xe điện phải có khả năng dùng chung

Theo quy chuẩn, trạm sạc phải bảo đảm khả năng dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc tương thích với đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm hỗ trợ. Công nghệ, giao thức, phần cứng và phần mềm sử dụng tại trạm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời không làm mất tác dụng của các chức năng bảo vệ an toàn.

Yêu cầu này áp dụng với trạm sạc tại khu vực công cộng, khu vực trông giữ xe tập trung và trạm dừng nghỉ, ngoại trừ các trạm đặt tại tầng hầm, nhà để xe hoặc khu đỗ xe trong nhà. Các trạm sạc ngoài trời hoặc dưới mái che độc lập cũng thuộc phạm vi điều chỉnh và phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để có thể phục vụ các dòng xe tương thích.

Quy chuẩn không áp dụng với trạm sạc nội bộ, thiết bị sạc không dây, bộ sạc đi kèm theo xe và một số thiết bị phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu.

Với dịch vụ sạc có thu tiền, người sử dụng phải được cung cấp trước và trong giao dịch các thông tin về điện năng, thời gian, giá hoặc phương pháp tính giá và tổng số tiền, theo quy định về giá, đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dữ liệu giao dịch phải bảo đảm tính toàn vẹn, chống sửa đổi hoặc xóa trái phép và có khả năng truy xuất.

Các trạm sạc kinh doanh dịch vụ còn phải tuân thủ quy định chuyên ngành về xây dựng, điện lực và phòng cháy chữa cháy trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành.

Về vị trí, trạm sạc phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và hạ tầng giao thông. Trụ sạc phải được bố trí thuận tiện, không cản trở lối đi, lối thoát nạn và giao thông nội bộ. Khu vực sạc có biển nhận biết, cảnh báo an toàn điện và hướng dẫn thao tác.

Hệ thống giám sát của trạm phải có khả năng thu thập, hiển thị trạng thái vận hành, cảnh báo sự cố và các thông số điện. Dữ liệu về vận hành, sự cố, đo lường, thanh toán và phản ánh của người sử dụng phải được quản lý, lưu trữ, truy xuất và bảo vệ theo quy định...

Có lộ trình chuyển đổi với các trụ sạc lắp đặt trước 1/7/2027

Quy chuẩn cũng đưa ra lộ trình chuyển tiếp đối với các trụ sạc đã được lắp đặt hợp pháp trước ngày 1/7/2027. Theo đó, các thiết bị này được tiếp tục sử dụng, nhưng chủ sở hữu và đơn vị vận hành phải rà soát mức độ đáp ứng yêu cầu an toàn trong vòng 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Các nội dung chưa đáp ứng phải được khắc phục trong thời hạn 24 tháng. Trường hợp phát hiện nguy cơ trực tiếp đến an toàn, việc xử lý phải được thực hiện ngay.

Đối với các trạm sạc đã hoạt động trước thời điểm Thông tư có hiệu lực, chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị vận hành cũng phải thực hiện các mốc rà soát và khắc phục tương tự. Khi sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi cấu hình hệ thống, phần được sửa chữa, cải tạo phải đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn.

Thông tư đồng thời quy định trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, vận hành, đơn vị cung cấp điện và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm tra, bảo trì, vận hành an toàn và xử lý sự cố.

Việc ban hành quy chuẩn diễn ra trong bối cảnh lượng phương tiện điện tại Việt Nam tăng nhanh, kéo theo nhu cầu mở rộng hạ tầng sạc.

Theo dữ liệu Motorcycles Data, trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiêu thụ 513.742 xe máy điện, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện chiếm khoảng 27,7% tổng lượng xe hai bánh bán ra thị trường, tương đương cứ 4 xe mới được tiêu thụ thì có hơn một xe chạy điện.

Ở mảng ôtô, quy mô thị trường xe điện cũng tăng mạnh. VinFast cho biết đã bàn giao 137.697 ôtô điện tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, trong đó riêng tháng 7 đạt 21.781 xe.

Số lượng phương tiện tăng nhanh kéo theo nhu cầu về hạ tầng phục vụ sạc. Hiện thị trường trạm sạc tại Việt Nam có sự tham gia của ba nhóm chính gồm các hãng xe, hệ thống phân phối và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ độc lập. Trong đó, VinFast đang sở hữu mạng lưới trạm sạc có quy mô lớn nhất thị trường.