Chủ xe Yamaha Neo’s tại Hà Nội, TP.HCM được hỗ trợ pin 24/7

Nhờ có đặc quyền sạc, đổi pin, cứu hộ miễn phí, chủ sở hữu dòng xe điện Yamaha Neo’s có thể gạt bỏ nỗi lo cạn pin dọc đường và thoải mái tận hưởng mọi hành trình.

Chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu của Yamaha. Vậy nên khi ra mắt dòng xe điện Yamaha Neo’s, hãng không chỉ mang đến phương tiện xanh hiện đại mà còn đi kèm hệ sinh thái hậu mãi thiết thực nhằm nâng tầm trải nghiệm lái của người dùng lên mức tối đa.

Trải nghiệm thật, chất lượng thật

Dịch vụ sạc và đổi pin xe điện miễn phí được thực hiện bởi hệ thống đại lý Yamaha Town và đội ngũ cứu hộ ZuttoRide. Chủ sở hữu Yamaha Neo’s sẽ được sử dụng miễn phí dịch vụ trong vòng một năm kể từ ngày kích hoạt với điều kiện là người dùng đã có thẻ “Thành viên xe điện Yamaha”, chỉ áp dụng tại TP.HCM và Hà Nội.

Chị Thanh Ngân (nhà sáng tạo nội dung Corn Ngân) - người dùng Yamaha Neo’s - đã có những chia sẻ sau khi trải nghiệm dịch vụ sạc và đổi pin xe điện miễn phí: “Ban đầu tôi cũng hơi lo vì ngại xe điện đi xa bất tiện chuyện sạc pin. Thế nhưng, từ khi biết đến dịch vụ đổi và mượn pin của hãng, mọi lo lắng đều biến mất. Có lần xe gần cạn pin giữa giờ cao điểm, tôi gọi hotline và được hỗ trợ đổi pin kịp thời để tiếp tục di chuyển công việc mà không bị gián đoạn”.

Người dùng sử dụng dịch vụ giao pin thông qua đội ngũ ZuttoRide.

Bên cạnh đó, 2banh - kênh thông tin chuyên về xe máy - từng chia sẻ chi tiết về quy trình về dịch vụ trên các diễn đàn thông tin: “Khi sử dụng dịch vụ đổi pin tại đại lý Yamaha Town hay thông qua ZuttoRide, điều kiện là sức khỏe pin phải từ 70% trở lên, còn dịch vụ mượn pin thì không cần điều kiện này nhưng người dùng phải hoàn trả về đại lý trong vòng 5 ngày”.

Dịch vụ được chia sẻ trên các kênh mạng xã hội.

Chị Thủy Pu - người dùng xe Neo’s tại Hà Nội - cũng bày tỏ sự hứng thú khi được sử dụng dịch vụ từ Yamaha: “Yamaha Neo’s thiết kế trẻ trung, cốp rộng, đi rất thích và tiết kiệm. Nhưng điều khiến tôi gắn bó và tự tin giới thiệu cho bạn bè chính là đặc quyền thành viên xe điện. Được miễn phí toàn bộ dịch vụ cứu hộ, đổi và giao pin tận nơi trong năm đầu tiên nên thấy yên tâm khi sử dụng”.

Nâng tầm tiện ích cho người dùng xe điện Yamaha NEO’s

Từ khi ra mắt, dịch vụ được nhiều khách hàng chạy dòng xe điện Yamaha Neo’s đánh giá tích cực. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng của tiện ích vượt trội mà Yamaha đã tạo ra thông qua dịch vụ sạc và đổi pin xe điện miễn phí.

Sau khi mua xe và đã sở hữu thẻ “Thành viên xe điện Yamaha”, chủ xe Yamaha Neo’s có thể tiếp cận 3 hình thức hỗ trợ linh hoạt tùy theo tình trạng thực tế.

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại Yamaha Town.

Theo đó, với dịch vụ đổi pin và mượn pin trực tiếp ngay tại Yamaha Town, nếu xe hết điện giữa đường, người dùng tra cứu địa chỉ Yamaha Town chính hãng gần nhất để được hỗ trợ đổi pin và mượn pin kịp thời, giúp duy trì hành trình liền mạch. Dịch vụ đổi pin sẽ áp dụng cho các trường hợp sức khỏe pin từ 70% trở lên, còn với dịch vụ mượn pin thì không cần điều kiện nhưng phải hoàn trả cho đại lý trong vòng 5 ngày.

Bên cạnh, với dịch vụ đổi, mượn và giao pin tận nơi miễn phí 24/7, đối tác của Yamaha là đội ngũ ZuttoRide sẽ hỗ trợ giao pin tận nơi tới địa chỉ mà khách hàng yêu cầu trong phạm vi 20 km tính từ Công viên Hoàng Văn Thụ (áp dụng tại TP.HCM) và Hồ Hoàn Kiếm (áp dụng tại Hà Nội). Điều kiện sức khỏe pin đạt từ 70% trở lên khi sử dụng dịch vụ đổi pin, còn với dịch vụ mượn pin thì không cần điều kiện nhưng phải hoàn trả cho ZuttoRide trong vòng 5 ngày.

Người dùng có thể liên hệ số hotline của đội ngũ ZuttoRide (1900969612) để nhận hỗ trợ.

Với dịch vụ cứu hộ, vá lốp và vận chuyển xe điện miễn phí 24/7, đội ngũ ZuttoRide sẽ hỗ trợ vá lốp, trong trường hợp cần cứu hộ sẽ vận chuyển miễn phí xe tới đại lý Yamaha Town gần nhất hoặc tới tận nhà trong phạm vi bán kính 50 km tính từ Công viên Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) và Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Toàn bộ các dịch vụ trên hoàn toàn miễn phí trong vòng một năm kể từ ngày kích hoạt thẻ "Thành viên xe điện Yamaha", hiệu lực tối đa đến hết 31/12/2027 (khu vực Hà Nội) và đến hết 31/3/2028 (khu vực TP.HCM).

Thẻ “Thành viên xe điện Yamaha”.

Đây cũng là đặc quyền trải nghiệm cho hội viên Yamaha vừa mới mua xe hoặc đã sở hữu xe Yamaha Neo’s. Tiện ích toàn diện mà dịch vụ này mang lại sẽ tăng khả năng trải nghiệm, giúp người dùng tối ưu hóa khả năng vận hành của xe, tự tin khám phá mọi cung đường mà không cần bận tâm về dung lượng pin hay sự cố bất ngờ.

Người dùng có thể trải nghiệm hệ thống dịch vụ hậu mãi và tận hưởng trọn vẹn sự an tâm cùng các quyền lợi độc quyền tại Yamaha. Độc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại và đăng ký thẻ thành viên miễn phí tại đây hoặc liên hệ Yamaha Motor Việt Nam cũng như hotline miễn cước 18001588 (8h-22h hàng ngày) để được tư vấn và hỗ trợ.