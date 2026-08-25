Cổ phiếu Vingroup 'gánh' VN-Index

Chỉ số VN-Index tăng phiên thứ 4 liên tiếp nhưng đà đi lên suy yếu rõ rệt khi áp lực bán lan rộng và phải phụ thuộc phần lớn vào cổ phiếu Vingroup.

VN-Index có thể giảm nếu không có sự nâng đỡ của cổ phiếu Vingroup. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy giằng co trong ngày 25/8 khi tâm lý thận trọng nhanh chóng quay trở lại sau nhịp tăng mạnh trước đó. Chỉ số chính có thời điểm duy trì sắc xanh khá tích cực trong phiên sáng, song đà tăng dần thu hẹp khi áp lực chốt lời và phòng thủ gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dòng tiền tiếp tục là điểm đáng chú ý của thị trường. Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 22.800 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với phiên trước, cho thấy hoạt động giao dịch vẫn sôi động.

Kết phiên, VN-Index tăng 2,63 điểm (+0,2%) lên 1.791,41 điểm; HNX-Index giảm 0,54 điểm (-0,2%) xuống 282,65 điểm; UPCoM-Index giảm 0,97 điểm (-0,8%) xuống 126,78 điểm.

Dù chỉ số chính tăng điểm, diễn biến trên bảng điện tử cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế rõ rệt. Toàn thị trường có 445 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn), 844 mã giữ tham chiếu, và 258 mã tăng (gồm 13 mã tăng trần).

Điều này thể hiện rõ nhất tại rổ cổ phiếu lớn VN30. Trong 30 cổ phiếu vốn hóa lớn, có tới 19 mã giảm giá, 2 mã đứng tham chiếu và chỉ 9 mã tăng. Chỉ số VN30-Index theo đó giảm gần 6 điểm, xuống còn khoảng 1.936 điểm, trái ngược với diễn biến tăng nhẹ của VN-Index.

Vn-Index suy yếu quanh mốc 1.790 điểm. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Với mức tăng 2,8%, cổ phiếu này một mình đóng góp hơn 10 điểm vào đà tăng của VN-Index, qua đó đóng vai trò quyết định trong việc giữ chỉ số chính trên vùng tham chiếu.

Nếu loại trừ tác động của VIC, VN-Index thực tế đã có một phiên giảm điểm đáng kể. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa mạnh đang diễn ra trên thị trường, đồng thời phản ánh mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của chỉ số chính vào một số cổ phiếu có quy mô vốn hóa đặc biệt lớn.

Bên cạnh VIC, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ từ một số mã như MCH (+1,5%), LPB (+1,4%), VCB (+0,3%), SSB (+2,3%), GVR (+0,9%), SJS (tăng trần), VHM (+0,3%), VIX (+2,2%) và LPS (+1,6%). Tuy nhiên, mức đóng góp của phần lớn cổ phiếu này không đủ để tạo ra động lực lan tỏa cho toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và những nhóm từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường như HPG (-2%), GAS (-1,8%), BSR (-2,6%), CTG (-0,9%), HDB (-1,5%), MWG (-1,6%), ACB (-1,3%), DMX (-1,5%), BID (-0,5%) và TCX (-1,2%).

Sự suy yếu đồng loạt của nhóm ngân hàng, thép, năng lượng và bán lẻ khiến nỗ lực đi lên của VN-Index liên tục bị cản trở. Trong phần lớn thời gian giao dịch, trạng thái phân hóa cũng khiến dòng tiền khó hình thành một xu hướng đủ mạnh, với lực cầu tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Một điểm sáng khác của phiên 25/8 là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng, đánh dấu phiên thứ 3 liên tiếp, với giá trị khoảng 322 tỷ đồng .

Trong đó, VIC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khoảng 361 tỷ đồng , đồng thời cũng là mã đóng vai trò lớn nhất trong việc nâng đỡ chỉ số chính VN-Index. Sau VIC, dòng vốn ngoại còn tập trung chảy vào VIX với giá trị 174 tỷ đồng và HCM với 64 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh mục bị khối ngoại rút vốn với giá trị bán ròng khoảng 99 tỷ đồng hôm nay. Tương tự, STB bị bán ròng 50 tỷ đồng , trong khi HPG bị bán ròng khoảng 48 tỷ đồng .