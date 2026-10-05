Rời VTV, đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group

Cựu Phó tổng giám đốc thường trực VTV Đỗ Thanh Hải vừa gia nhập Sun Group, đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn.

Ông Đỗ Thanh Hải hiện giữ vai trò Phó tổng giám đốc, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn tại Sun Group. Ảnh: VTV.

Ông Đỗ Thanh Hải bắt đầu gia nhập Tập đoàn Sun Group từ ngày 5/10, giữ vai trò Phó tổng giám đốc tập đoàn, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn.

Sun Group là tập đoàn đa ngành, từ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, đến hạ tầng, hàng không, y tế và nghệ thuật. Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Sun Group có Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời - The Sun Symphony Orchestra, thành lập năm 2017, cùng các chương trình biểu diễn, trình diễn đa phương tiện tại những điểm đến do tập đoàn phát triển.

Gần nhất, hồi tháng 9, Sun Group lên kế hoạch đầu tư một phim trường quy mô 279 ha tại đại đô thị Urban City, Ninh Bình (thuộc Hà Nam cũ).

Trước khi gia nhập Sun Group, ông Đỗ Thanh Hải có 6 năm giữ vị trí Phó tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Ông rời vị trí này từ đầu tháng 10.

Ông Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại VTV và có khoảng 30 năm gắn bó với đài, trải qua nhiều vị trí từ đạo diễn đến quản lý tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Ở vai trò đạo diễn, ông được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời, Nhà có ba chị em... Sau đó, ông chuyển dần sang công tác quản lý và có nhiều năm giữ vị trí Giám đốc VFC.

Tên tuổi ông cũng gắn với nhiều chương trình truyền hình như Gặp nhau cuối tuần, Thư giãn cuối tuần. Ông đồng thời có thời gian dài đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, phụ trách sản xuất chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Tháng 9/2020, ông Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc VTV và được bổ nhiệm lại vào năm 2025. Bên cạnh công tác quản lý, ông tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên môn.