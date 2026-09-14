Giá vàng 'nín thở' chờ lãi suất

Giá vàng thế giới gần như đi ngang đầu tuần trong khi giá vàng trong nước chỉ nhích nhẹ đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Trong phiên giao dịch sáng nay (14/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (13/9).

Vàng miếng, vàng nhẫn nhích nhẹ

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt tăng nhẹ giá mặt hàng này lên vùng trên 146 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã hồi phục mạnh từ vùng đáy của tuần trước. Tuy nhiên, nếu tính trong vòng 1 tuần gần nhất, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn gần 2 triệu đồng/lượng. Mức giảm này cộng thêm chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra người mua vàng một tuần trước đến nay đã lỗ gần 5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn, trong đó biên độ tăng vào khoảng nửa triệu đồng cho mỗi lượng. Sau điều chỉnh, Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên mức 142,7 - 145,7 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI, Phú Quý giao dịch giá vàng nhẫn tròn lần lượt ở 143 - 147 triệu/lượng và 142,7 - 146 triệu đồng. PNJ giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 142,7 - 146 triệu/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở 143 - 147 triệu/lượng. Riêng tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở 144,2 - 145,7 triệu/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC PHỤC HỒI Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 143.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 146.2

Giá vàng chờ quyết định lãi suất từ Fed

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay gần như đi ngang trong phiên đầu tuần, hiện dao động quanh mức 4.348 USD /ounce. Quy đổi theo ra tiền Việt (chưa gồm thuế và phí) mức giá này tương đương khoảng 136,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên cuối tuần trước, vàng thế giới đã bật tăng hơn 1%, chấm dứt chuỗi giảm và phát đi tín hiệu về khả năng hình thành vùng đáy ngắn hạn. Đáng chú ý, kim loại quý phục hồi ngay cả khi lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra tuần này.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng vàng đang phục hồi nhanh sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Theo ông, số liệu CPI mới nhất củng cố khả năng Fed tăng lãi suất, nhưng tác động lên giá vàng đã được hạn chế khi thị trường phần nào đã dự báo kịch bản này từ trước. Diễn biến phục hồi cũng cho thấy vàng có thể đang thiết lập một vùng đáy ngắn hạn sau đợt điều chỉnh vừa qua.

Trong khi đó, giá dầu hạ nhiệt nhưng vẫn ghi nhận một tuần tăng giá, khiến rủi ro lạm phát tiếp tục là biến số đáng chú ý. Giá năng lượng cao có thể gia tăng sức ép lên các ngân hàng trung ương trong việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Với vàng, đây là yếu tố hai mặt. Kim loại quý thường được xem là tài sản phòng thủ trước lạm phát, nhưng khi lãi suất tăng, tài sản này lại trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lãi như trái phiếu và tiền gửi.

Dù vậy, triển vọng giá vàng trong tuần này vẫn tương đối tích cực. Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đã lạc quan hơn sau nhịp phục hồi cuối tuần trước, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý thận trọng.