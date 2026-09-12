Giá vàng trong nước ngừng giảm

Trong phiên giao dịch cuối tuần sáng nay (12/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng đồng loạt tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần sáng nay (12/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (11/9).

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên tương đương SJC, phổ biến bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Đây là đợt tăng giá hiếm hoi của mặt hàng này trong tuần. Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã ghi nhận xu hướng đi xuống liên tục nguyên một tuần trở lại đây. Từ vùng giá gần 149 triệu đồng/lượng, vàng miếng đã rớt thẳng xuống đáy tuần ở 144,4 triệu đồng, tương ứng mức giảm ròng khoảng 5 triệu.

Dù đã ghi nhận phiên phục hồi sáng nay, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn cuối tuần trước tới 3 triệu đồng/lượng. Đà suy giảm này cộng với thêm chênh lệch từ giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng mà các doanh nghiệp đang áp dụng khiến người mua vàng miếng cuối tuần trước đến nay vẫn đang lỗ khoảng 6 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng chủ yếu điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên 142,5 - 145,5 triệu/lượng, tăng 600.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 11/9.

Phú Quý và PNJ cũng tăng giá vàng nhẫn thêm gần 1 triệu đồng sáng nay, hiện lần lượt giao dịch ở mức 143 - 146,5 triệu/lượng và 143 - 146 triệu đồng.

Riêng DOJI sáng nay tăng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng lên thẳng mức cao nhất thị trường ở 143 - 147 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 144,3 - 145,8 triệu/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu đưa giá vàng nhẫn lên 142,9 - 146,9 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng đã bật tăng hơn 30 USD (+0,7%) trong phiên cuối tuần để phục hồi lên mức 4.347 USD /ounce. Tương tự diễn biến trong nước, giá vàng thế giới cũng ghi nhận phiên tăng giá vào cuối tuần sau chuỗi giảm mạnh trước đó. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn 2,8%.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới hiện vào khoảng 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9-10 triệu đồng/lượng.