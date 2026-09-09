Giá vàng thế giới giảm sâu, dầu thô tiến sát 100 USD/thùng

Trong phiên mới nhất, giá vàng thế giới vẫn bị "kìm hãm" bởi nhiều yếu tố thị trường và chưa thể bứt phá lên các ngưỡng cao hơn. Ngược lại, giá dầu thô liên tục tăng mạnh.

Kim loại quý đã nhích nhẹ khoảng 17 USD so với giá chốt phiên liền trước, hiện giao dịch quanh 4.372 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật trên Kitco, trong phiên giao dịch sáng sớm nay, giá vàng thế giới chưa thể tìm lại được động lực tăng giá, tiếp tục giảm sâu gần 100 USD xuống 4.342 USD /ounce. Tính đến hiện tại, kim loại quý đã nhích nhẹ khoảng 17 USD so với giá chốt phiên liền trước và giao dịch quanh 4.372 USD /ounce.

Cùng xu hướng, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX cũng hạ hơn 26 USD xuống 4.412,9 USD /ounce.

Đối với các kim loại khác, giá bạc tăng 0,3%, lên 66,34 USD /ounce, bạch kim tăng 1,1%, lên 1.843,99 USD /ounce, trong khi palladium giảm 2,5%, xuống 1.354,15 USD /ounce.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định giá vàng đang dao động trong biên độ hẹp do bị kìm hãm bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cao hơn. Đây cũng là yếu tố tiếp tục gây cản trở đà tăng của thị trường.

Trong khi đó, chuyên gia Kitco đánh giá thị trường kim loại tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ lãi suất và đồng USD, thay vì đơn thuần đóng vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng một lần nữa không thể vượt qua vùng kháng cự 4.422- 4.465 USD /ounce và tiếp tục hướng về ngưỡng hỗ trợ 4.365 USD /ounce được đề cập trong phân tích kỹ thuật mới nhất. Riêng giá bạc tiếp tục dao động trong vùng hẹp dưới ngưỡng kháng cự 67,21 USD /ounce và duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 64,73 USD /ounce.

Như vậy, diễn biến giá cho thấy nhu cầu vàng do yếu tố địa chính trị vẫn hiện hữu, nhưng chưa đủ mạnh để lấn át tác động từ lạm phát, giá dầu và lợi suất trái phiếu.

Ngoài vàng và các kim loại khác, giới giao dịch cũng đang hướng sự quan tâm về thị trường dầu thô. Giá của các loại dầu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia, trong khi Tehran đe dọa Mỹ bằng "chiến tranh kinh tế", theo Reuters.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tiến sát ngưỡng 100 USD /thùng, có thời điểm chạm 99,46 USD /thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Bên cạnh đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng tăng 1,75% lên sát 95 USD /thùng.

Ở diễn biến khác, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên ngày 8/9 (giờ Mỹ) giảm điểm khi giá dầu tăng trở lại làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Chỉ số S&P 500 giảm 45,08 điểm (-0,6%) xuống 7.673,52 điểm, chỉ số Dow Jones giảm 628,18 điểm (-1,2%) xuống 52.786,07 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 85,58 điểm (-0,3%) xuống 26.421,41 điểm.

Với các dữ liệu thị trường trên, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định thị trường tiếp tục hấp thụ báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến và chờ đợi các dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), trong khi giá dầu tăng đang làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Tâm điểm của thị trường hiện vẫn là các dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này và quyết định chính sách của Fed vào tuần tới. Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, sau khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến được công bố vào tuần trước cùng cú sốc giá dầu mới nhất tiếp tục làm gia tăng lo ngại về lạm phát.