Giá vàng thế giới phục hồi, dầu thô cao nhất 6 tuần

Giá vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi nhẹ lên trên vùng 4.400 USD phiên sáng nay, trong khi dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua.

Giá vàng thế giới có xu hướng tăng nhẹ từ vùng giá 4.390 USD/ounce lên 4.435 USD/ounce trong phiên mới nhất. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới có xu hướng tăng nhẹ từ vùng giá 4.390 USD /ounce lên 4.435 USD /ounce, tuy nhiên mức giá này vẫn còn cách khoảng 70 USD so với vùng đỉnh được thiết lập hồi đầu tháng 9.

Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ giảm 0,5% xuống 4.456,4 USD /ounce, trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp do thị trường Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Lao động.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng nhẹ 0,1% lên 66,24 USD /ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.827 USD /ounce, còn palladium tăng 0,2% lên 1.389,72 USD /ounce.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, phân tích ở phiên mới nhất, giá vàng đã 2 lần xuất hiện lực mua khi giảm xuống dưới 4.400 USD /ounce, cao hơn đáng kể so với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.320 USD .

Ngoài vàng, điểm đáng chú ý trong phiên sáng nay là giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua, đặc biệt khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau vào cuối tuần, khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang, theo CNBC.

Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 1,5% lên 97,73 USD /thùng, thậm chí có thời điểm tiến sát 98 USD /thùng, mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Tương tự, giá dầu WTI tại thị trường Mỹ tăng mạnh 1,8% lên 93,1 USD /thùng và đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Ở một diễn biến khác, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm 308 điểm, tương đương 0,6%, qua đó mở đầu một tuần giao dịch rút ngắn. Hiện, Phố Wall đang theo dõi sát diễn biến cuộc chiến tại Trung Đông cũng như căng thẳng thương mại gia tăng giữa Canada và Mỹ.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,2%, còn hợp đồng tương lai Nasdaq-100 lại đi ngược xu hướng khi tăng 0,1%. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trong ngày thứ hai do kỳ nghỉ lễ Lao động (Labor Day).

Tại châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,75%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,95% trong phiên giao dịch đầu ngày 8/9. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng nối bước giảm 0,22%.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới là 60%, nhích từ mức 50% trước khi báo cáo việc làm được công bố hôm thứ Sáu.

Tuần này, thị trường hướng về số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, sẽ được công bố vào ngày 10/9, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được công bố vào ngày 11/9.