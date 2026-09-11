Người mua vàng tuần trước lỗ nặng

Giá vàng miếng tiếp tục lao dốc, giảm tới 4 triệu chỉ sau một tuần. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng cuối tuần trước đang tạm lỗ khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (11/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,6 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng giờ sáng, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về vùng 145 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã ghi nhận những nhịp giảm liên tục trong vòng một tuần qua. Từ mức giá 149 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, giá mặt hàng này liên tục lao dốc rồi chạm vùng đáy của tuần này trong phiên giao dịch sáng nay.

Tính trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng đã giảm tới 4 triệu đồng/lượng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán hiện vào khoảng 3 triệu/lượng khiến những người mua vàng cách đây một tuần đang chịu khoản lỗ 7 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145

Diễn biến giảm sâu cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn trong sáng nay. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 141,5 - 144,5 triệu/lượng, giảm 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm gần 2 triệu đồng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý lần lượt giao dịch giao dịch ở 142,5 - 146,5 triệu/lượng và 142 - 145,5 triệu đồng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm hơn 1 triệu đồng, còn 142,4 - 146,4 triệu/lượng. Đáng chú ý, tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 lại đi ngược chiều biến động chung của thị trường khi đứng yên tại vùng giá đóng cửa hôm qua ở 143 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay dù nhích tăng 15 USD (+0,4%) so với giá mở cửa phiên gần nhất để giao dịch quanb mức 4.334 USD /ounce, nhưng nếu so với cùng thời điểm của sáng hôm qua thì giá hiện tại vẫn thấp hơn tới gần 70 USD .

Giá kim loại quý vừa lao dốc sau khi số liệu lạm phát Mỹ mạnh hơn dự kiến cùng với giá dầu tăng cao làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào tuần tới.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới gần 9-10 triệu đồng/lượng.