Giá vàng trong nước diễn biến lạ

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên liền trước trước. Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, nhóm doanh nghiệp bán vàng lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng ngang bằng mức giá giao dịch tại SJC.
Công ty Mi Hồng cũng không điều chỉnh giá vàng miếng, tiếp tục giao dịch mặt hàng này ở mức 145 - 146,5 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ ĐỨNG YÊN
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
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|6/4
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|23/6
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|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
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|24/7
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|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
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|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
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|23/8
|24/8
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|26/8
|27/8
|28/8
|29/8
|30/8
|31/8
|1/9
|2/9
|3/9
|4/9
|5/9
|6/9
|7/9
|8/9
|9/9
|10/9
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|147.2
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.4
|145.6
|144.6
|144.6
|143.5
|143.6
|143.6
|143.6
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
|150.2
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.4
|148.6
|147.6
|147.6
|146.5
|146.6
|146.6
|146.6
Trong sáng nay, vàng nhẫn cũng chủ yếu giữ xu hướng đi ngang. SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ giao dịch ở 143,2 - 146,5 triệu đồng/lượng.
Cùng lúc đó, nhẫn tròn của Phú Quý niêm yết tại vùng giá 143,6 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng neo chắc chắn giá vàng nhẫn tròn trơn tại 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng giao dịch giá vàng nhẫn 999 ở 145 - 146,5 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết ở mức cao nhất thị trường tại 144 - 148 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay có nhích nhẹ so với giá mở cửa, hiện hồi phục về mức 4.408 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới rơi vào khoảng 139 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7-9 triệu đồng/lượng.
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