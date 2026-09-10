Giá vàng trong nước diễn biến lạ

Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều cùng đi ngang trong phiên giao dịch sáng nay (ngày 10/9), hiện chủ yếu bán ra quanh vùng 146,6-148 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên liền trước trước. Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, nhóm doanh nghiệp bán vàng lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng ngang bằng mức giá giao dịch tại SJC.

Công ty Mi Hồng cũng không điều chỉnh giá vàng miếng, tiếp tục giao dịch mặt hàng này ở mức 145 - 146,5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ ĐỨNG YÊN Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6

Trong sáng nay, vàng nhẫn cũng chủ yếu giữ xu hướng đi ngang. SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ giao dịch ở 143,2 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc đó, nhẫn tròn của Phú Quý niêm yết tại vùng giá 143,6 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng neo chắc chắn giá vàng nhẫn tròn trơn tại 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng giao dịch giá vàng nhẫn 999 ở 145 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết ở mức cao nhất thị trường tại 144 - 148 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay có nhích nhẹ so với giá mở cửa, hiện hồi phục về mức 4.408 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới rơi vào khoảng 139 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7-9 triệu đồng/lượng.