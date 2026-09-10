Mất niềm tin vào tiền mã hóa

Vụ hack 320 triệu USD mới đây phơi bày những lỗ hổng phía sau blockchain, đặt niềm tin của ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức vào tài sản số trước thử thách lớn.

Theo Bloomberg, vụ tấn công trị giá 320 triệu USD nhằm vào Liquid Network - mạng lưới liên kết với Bitcoin - tiếp tục giáng một đòn vào danh tiếng của thị trường tiền mã hóa trong bối cảnh ngành này đang nỗ lực thuyết phục các ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức rằng tài sản số có thể trở thành một phần của hạ tầng tài chính chủ đạo.

Thiệt hại không chỉ nằm ở lượng Bitcoin bị đánh cắp. Vụ việc còn phơi bày những rủi ro tồn tại ở các lớp hạ tầng bao quanh blockchain từ ví, hệ thống lưu ký đến hạ tầng xử lý giao dịch - những thành phần mà người dùng cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào.

Tiền số tiếp tục bị nhắm mục tiêu

"Những vụ khai thác lỗ hổng liên tiếp đang củng cố nhận định của các công ty fintech và tổ chức tài chính toàn cầu rằng tài chính phi tập trung (DeFi) vẫn chưa đủ an toàn để bước vào sân chơi chính thống", Nikhil Raghuveera, CEO Predicate, công ty cung cấp hạ tầng tuân thủ cho blockchain, nhận định.

Theo chuyên gia này, blockchain rất phù hợp cho việc thanh toán và quyết toán tài chính, nhưng DeFi vẫn chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn bắt buộc trên thị trường tài chính truyền thống.

Các vụ tấn công liên tiếp cũng đang khiến tính phi tập trung - từng được xem là một trong những ưu thế lớn nhất của tiền mã hóa - trở thành một điểm yếu. Khi bỏ qua các cơ quan chịu trách nhiệm khắc phục, bảo vệ và gánh chịu tổn thất tài sản, hệ thống buộc người dùng phải phụ thuộc vào một mạng lưới hạ tầng phân mảnh, nơi các tác nhân xấu vẫn liên tục tìm ra cách để tấn công.

Số vụ tấn công đang gia tăng dù tổng giá trị tài sản bị đánh cắp chưa tăng tương ứng. Theo dữ liệu của DefiLlama, tính từ đầu năm 2026, tin tặc đã lấy đi khoảng 1,4 tỷ USD qua 250 vụ tấn công, so với 2,7 tỷ USD qua 146 vụ trong cả năm 2025.

Trong năm nay, có 26 vụ tấn công, tương đương hơn 10%, nhằm vào các cầu nối và hạ tầng xuyên chuỗi - những hệ thống cho phép người dùng chuyển token hoặc dữ liệu từ blockchain này sang blockchain khác. Trong năm 2025, DefiLlama chỉ ghi nhận 3 vụ tấn công thuộc nhóm này.

Các kết nối xuyên chuỗi là một thành phần quan trọng của DeFi, cho phép tự động hóa việc chuyển đổi và giao dịch nhiều loại tài sản số khác nhau. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hàng loạt dự án hạ tầng xuyên chuỗi trong khi năng lực kiểm định an ninh mạng còn hạn chế đang làm gia tăng rủi ro.

Tin tặc tấn công hạ tầng tiền số thông qua nhiều con đường khác nhau. Ảnh: Bloomberg.

Vụ tấn công Liquid Network vừa qua là diễn biến mới nhất trong hàng loạt vụ xâm nhập nhằm vào các nền tảng phi tập trung trong năm nay, trong đó có Kelp DAO và Drift Protocol với tổng thiệt hại lên tới 588 triệu USD .

Liquid cho biết khoảng 4.000 Bitcoin, tương đương khoảng 95% lượng Bitcoin được lưu trữ trong ví chính của mạng lưới, đã bị rút sạch bởi những đối tượng được gọi là "tin tặc mũ trắng". Đây là những hacker khai thác lỗ hổng bảo mật nhưng thường trả lại tài sản sau khi nhận được một khoản phí.

Trong vụ việc này, các hacker đã trả lại 3.400 Bitcoin và giữ lại lượng Bitcoin trị giá khoảng 47 triệu USD , theo Alex Thorn - Giám đốc nghiên cứu tại công ty tiền mã hóa Galaxy Digital.

Liquid cho biết khóa xác thực của nền tảng thanh toán được sử dụng trong vụ tấn công không bị xâm phạm. Điều này cho thấy ngay cả khi blockchain nền tảng hoạt động bình thường, những hệ thống được xây dựng bên trên nó vẫn có thể gặp sự cố.

Mới tuần trước, một kẻ tấn công đã rút 6 triệu USD từ một nền tảng cho vay tài sản số có liên hệ với Crypto.com. Trước đó, trong tháng 8, vụ tấn công nhằm vào Coldcard - một loại ví Bitcoin ngoại tuyến phổ biến - cũng đặt ra câu hỏi về phương thức an toàn nhất để lưu trữ tài sản số.

Bài kiểm tra niềm tin

Ngay cả khi ngành tiền mã hóa sở hữu một mạng lưới nền tảng có mức độ bảo mật cao, nhà đầu tư vẫn có thể gặp rủi ro thông qua các ứng dụng và bên trung gian hoạt động bên trên mạng lưới đó.

"Những vụ việc này cho thấy các lỗ hổng nằm ở lớp vận hành và hạ tầng, chứ không phải ở cơ chế đồng thuận nền tảng", Ziqing Ang, Giám đốc chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại TRM Labs, nói.

Đây là thách thức đặc biệt lớn trong bối cảnh tài chính truyền thống ngày càng lấn sâu vào thị trường tiền mã hóa.

Chẳng hạn, khi một ngân hàng cân nhắc triển khai tiền gửi hoặc chứng khoán được token hóa, vấn đề họ đánh giá không chỉ là blockchain có an toàn hay không. Ngân hàng còn cần có niềm tin vào hệ thống lưu ký, hợp đồng thông minh, cơ chế quyết toán và các tổ chức chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản.

"Một lỗ hổng trong một mắt xích hạ tầng có thể ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp đang phụ thuộc vào mắt xích đó. Một sàn giao dịch sử dụng cầu nối đã bị xâm phạm, một ví đang nắm giữ token bị ảnh hưởng hay một nhà tạo lập thị trường cung cấp thanh khoản đều có thể bất ngờ rơi vào rủi ro ngay cả khi hệ thống của chính họ chưa từng bị tấn công", Raghuveera nói.

Dù phần lớn Bitcoin bị lấy đi trong vụ Liquid đã được hoàn trả, điều này không làm thay đổi bản chất của rủi ro.

Theo Aneirin Flynn, CEO công ty công nghệ an ninh mạng FailSafe, vụ tấn công hoàn toàn có thể được thực hiện bởi một nhóm tội phạm không có ý định trả lại tiền. Việc hàng triệu USD có thể bị rút chỉ vì một lỗi trong mã nguồn cho thấy các lỗ hổng phần mềm sẽ tiếp tục là rủi ro dai dẳng đối với hạ tầng tiền mã hóa.

Đây chính là nghịch lý mà ngành tiền mã hóa phải đối mặt khi trưởng thành. Ngành này ra đời với mục tiêu giảm phụ thuộc vào niềm tin dành cho các trung gian tài chính, nhưng tương lai của tiền mã hóa trong hệ thống tài chính tổ chức lại ngày càng phụ thuộc vào việc người dùng có tin tưởng vào chính hạ tầng được xây dựng xung quanh blockchain hay không.

Một khi niềm tin bị lung lay, cái giá phải trả có thể là các yêu cầu bảo mật cao hơn, nhu cầu lớn hơn về bảo hiểm và bộ đệm vốn, sự đa dạng hóa mạnh hơn giữa các bên lưu ký và mạng lưới quyết toán, hoặc đơn giản là tốc độ các tổ chức tài chính tiếp nhận tài sản số sẽ chậm lại.

Suốt nhiều năm, ngành tiền mã hóa lập luận rằng blockchain có thể tạo ra một hạ tầng tài chính hiệu quả hơn. Nhưng vụ tấn công Liquid một lần nữa nhắc nhở rằng dù blockchain có an toàn đến đâu, mức độ đáng tin cậy của toàn bộ hệ thống vẫn phải phụ thuộc vào hạ tầng đó.