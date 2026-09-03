Sàn tiền số liên quan bầu Thụy tăng vốn gấp 13 lần

SCEX, sàn giao dịch tài sản mã hóa có liên hệ với hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Thụy, vừa nâng vốn điều lệ từ 360 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thái (con trai ông Nguyễn Đức Thụy) đang là Phó chủ tịch SCEX. Ảnh: LPBS.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) vừa tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng , tương đương tăng hơn 13 lần.

Sau đợt tăng vốn, toàn bộ 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ của SCEX đều được ghi nhận là vốn tư nhân. Doanh nghiệp không ghi nhận nguồn vốn nước ngoài, vốn khác hay vốn ngân sách Nhà nước.

SCEX có tiền thân là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX), được thành lập ngày 30/9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng . Doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái có sự hậu thuẫn trực tiếp từ LPBank, LPBS và Sacombank.

Ba cổ đông sáng lập của doanh nghiệp gồm ông Dương Văn Quyết, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Vũ Phát Đạt. Đến tháng 2/2026, SCEX nâng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng , trước khi tiếp tục tăng lên 5.000 tỷ đồng trong đợt thay đổi mới nhất.

Tháng 6 vừa qua, SCEX đã công bố bộ máy HĐQT nhiệm kỳ mới. Trong đó, ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT. Các Thành viên HĐQT gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Ông Nguyễn Duy Khoa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Ông Thái tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston trong giai đoạn 2022-2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Thái giữ vai trò Thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng, đơn vị chủ quản của Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình, đội bóng hiện thi đấu tại V.League 1.

Với kinh nghiệm tham gia quản trị tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Thaigroup cùng quá trình hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, ông được kỳ vọng đóng góp cho chiến lược mở rộng hoạt động và phát triển các mảng kinh doanh mới của SCEX.

Trước đó, tháng 3, SCEX trở thành một trong số các doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được Bộ Tài chính xem xét trong chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo định hướng phát triển, SCEX xác định an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu và tuân thủ pháp lý là các yếu tố nền tảng trong quá trình vận hành. Doanh nghiệp đang đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và các giải pháp kiểm soát tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tài sản số.

Cùng với đầu tư hạ tầng, SCEX tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực blockchain, an ninh thông tin và kiểm soát vận hành. Mục tiêu là hoàn thiện hệ sinh thái giao dịch theo hướng minh bạch, ổn định và tăng mức độ an toàn cho người dùng.

Về sản phẩm, SCEX định hướng phát triển nền tảng giao dịch theo hướng trực quan, tối giản và dễ sử dụng, trong đó hướng tới cả nhóm nhà đầu tư mới tiếp cận tài sản số. Theo doanh nghiệp, nền tảng được xây dựng nhằm giúp người dùng Việt Nam tiếp cận thuận tiện hơn với các công nghệ tài chính hiện đại.