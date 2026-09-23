Sắp có thay đổi khi xét duyệt khoản vay ngân hàng

Ngoài lịch sử tín dụng, ngân hàng có thể sử dụng thêm dữ liệu về tình trạng nộp thuế của người vay, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế, để đánh giá khi cấp tín dụng.

Ngoài lịch sử tín dụng, ngân hàng có thể sẽ đánh giá thêm tình trạng nộp thuế của người vay, sau khi ngành thuế chia sẻ dữ liệu cho CIC. Ảnh: Nam Khánh.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ký Quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế và ngân hàng, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Như vậy, ngoài lịch sử tín dụng, ngân hàng có thể sẽ đánh giá thêm tình trạng nộp thuế của người vay, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế. Còn đối với Cục thuế, thông tin tín dụng do CIC quản lý sẽ bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành, phục vụ phân tích, đối chiếu và đánh giá tuân thủ trong quản lý thuế.

Sau khi quy chế được ký kết, CIC và Cục Thuế sẽ triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu theo hướng an toàn, ổn định, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước. Hai đơn vị cũng duy trì cơ chế trao đổi, đối soát dữ liệu và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng giám đốc CIC, cho biết kết nối dữ liệu thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm mở rộng thu thập và kết nối các nguồn dữ liệu ngoài ngành.

Nguồn dữ liệu này được kỳ vọng giúp đa dạng hóa kho dữ liệu của CIC, nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng, quản trị rủi ro và cung ứng tín dụng.

Về phía Cục Thuế, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng việc tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành ngân hàng, trong đó có CIC, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý dựa trên dữ liệu.

Theo ông Thành, việc chia sẻ dữ liệu giữa hai ngành có thể góp phần nâng cao chất lượng thông tin phục vụ quản lý thuế, đồng thời cần được thực hiện đầy đủ, an toàn, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đánh giá cao sự chủ động của CIC và Cục Thuế trong xây dựng, hoàn thiện quy chế.

Ông cho rằng bên cạnh thông tin tín dụng, còn nhiều nguồn dữ liệu có thể hỗ trợ đánh giá năng lực của khách hàng. Trong đó, dữ liệu thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung thông tin cho CIC.

Trong thời gian tới, NHNN định hướng các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Theo Phó thống đốc, để thực hiện mục tiêu này, việc có thêm dữ liệu thuế sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thêm cơ sở đánh giá khách hàng và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng.

Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh việc ký kết quy chế mới chỉ là bước đầu. Hai đơn vị cần tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực chất, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu.