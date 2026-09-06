Cách tra cứu người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Thuế TP Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn cách tra cứu thông tin người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03, 05 và 06 trên website của Cục Thuế.

Theo cơ quan Thuế TP Hà Nội, trạng thái 06 là trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây cũng là tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp phải khi cơ quan thuế kiểm tra, xác minh và xác định không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan quản lý.

Cụ thể, việc tra cứu thông tin người nộp thuế ở trạng thái 03, 05, 06 trên website của Cục Thuế được thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào website Cục Thuế tại đường link: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Bước 2: Chọn mục Dịch vụ công

Bước 3: Chọn mục Công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03, 05, 06

Bước 4: Người nộp thuế nhập Mã số thuế cần tra cứu và nhập Mã captcha đúng. Sau đó chọn Tìm kiếm. Hệ thống sẽ trả về thông tin nếu mã số thuế có lịch sử được công khai thuộc một trong ba trạng thái này.

Cục Thuế bổ sung chức năng công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03, 05, 06.

Kết quả tra cứu gồm cơ quan thuế quản lý, mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ, trạng thái công khai, ngày bắt đầu và kết thúc công khai.

Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở trạng thái 06, hệ thống còn có các trường thông tin về tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh, số giấy tờ và vai trò. Người tra cứu có thể chọn "Xem chi tiết" để xem các dữ liệu được công khai.

Màn hình tra cứu thông tin người nộp thuế trạng thái 03, 05, 06.

Trong khi đó, với mã số thuế ở trạng thái 03 hoặc 05, hệ thống không hiển thị dữ liệu tại các cột tên người đại diện theo pháp luật/chủ hộ kinh doanh, số giấy tờ và vai trò. Trạng thái 03 là các trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, còn 05 là tạm ngừng hoạt động theo đúng quy định.

Thông tin tra cứu người nộp thuế ở trạng thái 06 (trên) và 03 (dưới).

Nếu mã số thuế được nhập không có lịch sử công khai thuộc ba trạng thái trên, hệ thống sẽ trả về thông báo "Mã số thuế không có lịch sử công khai các trạng thái 03, 05, 06".

Màn hình mã số thuế không có lịch sử công khai ở trạng thái 03,05,06 và mã số thuế không tồn tại. Ảnh: Thuế tỉnh Khánh Hoà.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh việc công khai tính năng này giúp minh bạch thông tin và hỗ trợ người nộp thuế chủ động tra cứu tình trạng pháp lý nhanh chóng, chính xác.

Trong trường hợp gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, Người nộp thuế vui lòng liên hệ Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.