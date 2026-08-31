Hộ kinh doanh doanh thu dưới 10 tỷ/năm sẽ tạm nộp thuế theo phương án này

Trong thời gian chờ sửa quy định, hộ kinh doanh thuộc diện tính thuế theo thu nhập được hướng dẫn tạm nộp thuế TNCN theo doanh thu.

Trong thời gian chờ chính sách mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế TNCN theo phương pháp thu nhập tính thuế sẽ được hướng dẫn tạm nộp theo phương pháp đơn giản. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Cục Thuế vừa yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo phương pháp đơn giản trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định về phương pháp tính thuế.

Trước đó, ngày 6/8, Bộ Tài chính đã đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng /năm. Nội dung này dự kiến được đưa vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10.

Theo hướng dẫn tại Công văn 6360/CT-PC ngày 26/8, trong thời gian chờ chính sách mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế TNCN theo phương pháp thu nhập tính thuế sẽ được hướng dẫn tạm nộp theo phương pháp đơn giản.

Cụ thể, số thuế TNCN tạm nộp được xác định bằng doanh thu tính thuế trong tháng hoặc quý nhân với thuế suất tương ứng. Trong đó, doanh thu tính thuế là khoản doanh thu phát sinh trong kỳ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thuế suất được áp dụng tùy ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN theo tháng hoặc quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (VAT). Cục Thuế lưu ý việc tạm nộp theo doanh thu trong giai đoạn này không đồng nghĩa với việc xác định chính thức nghĩa vụ thuế cả năm.

Kết thúc năm tính thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải quyết toán vẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định. Hồ sơ quyết toán phải được nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc kỳ quyết toán.

Nếu số thuế đã tạm nộp thấp hơn số phải nộp theo quyết toán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp bổ sung phần chênh lệch và không bị tính tiền chậm nộp. Ngược lại, nếu số thuế tạm nộp cao hơn nghĩa vụ thực tế, phần nộp thừa được xử lý theo quy định về bù trừ, hoàn trả.

Với hộ kinh doanh có hoạt động tại nhiều địa điểm, doanh thu và thuế VAT được kê khai, nộp theo từng địa điểm kinh doanh. Trong khi đó, thuế TNCN được nộp tại trụ sở chính.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đúng việc khai, tạm nộp và quyết toán thuế TNCN, tránh tâm lý lo ngại trong thời gian chờ sửa đổi quy định.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, nếu ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản được nâng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng , nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong khoảng này sẽ có thể lựa chọn cách tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thay vì phải tính thuế dựa trên thu nhập sau khi trừ chi phí.