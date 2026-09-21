Giá vàng lặng sóng

Sau nhiều phiên biến động khó lường của tuần trước, giá vàng trong nước bất ngờ đi ngang trong 4 phiên giao dịch liên tiếp.

Trong phiên giao dịch sáng nay (21/9), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng đi ngang với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn so với kết phiên liền trước.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với giá chốt phiên 19/9.

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Các đơn vị này hiện đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở 147,6 triệu/lượng, trong khi giá mua vào phổ biến ở mức 144,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng sáng nay. Cụ thể, mỗi lượng vàng miếng SJC tại đây đã tăng nhẹ thêm 100.000 đồng ở chiều mua - bán, hiện giao dịch tại 144,7 - 146,2 triệu/lượng.

Đáng chú ý, xu hướng đi ngang của giá vàng trong nước đã diễn ra trong vòng 4 ngày qua. Tuy nhiên, tính chung trong 1 tuần gần nhất, giá vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC ĐI NGANG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 143.5 142.8 144.6 144.6 144.6 144.6 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3 146.5 145.8 147.6 147.6 147.6 147.6

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp vẫn neo trên 146 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, Phú Quý, giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu đang cùng giao dịch nhẫn tròn ở 143,6 - 147,6 triệu/lượng; cao nhất thị trường.

Trong khi đó, Mi Hồng tiếp tục là đơn vị duy nhất tăng giá vàng nhẫn sáng nay, để giao dịch ở mức 144,7 - 146,2 triệu/lượng, tăng 100.000 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm gần 20 USD , tương đương 0,4%, xuống 4.360 USD /ounce. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống lạm phát dai dẳng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo ở mức cao, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 5% - ngưỡng có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý đối với thị trường.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những yếu tố trên chưa đủ để gây sức ép lớn lên giá vàng. Thay vì tập trung vào những biến động nhỏ của lãi suất, nhà đầu tư đang chú ý nhiều hơn đến các yếu tố mang tính cấu trúc, gồm tình hình tài chính công ngày càng xấu đi, lạm phát dai dẳng, bất ổn địa chính trị và xu hướng thay đổi trong phân bổ dự trữ toàn cầu.

Trong tuần này, thị trường vàng sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, gồm PMI sơ bộ toàn cầu của S&P Global, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số niềm tin người tiêu dùng được điều chỉnh của Đại học Michigan.

Trong đó, các dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất của Mỹ sẽ được thị trường đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, phát biểu của một loạt quan chức Fed có thể tạo thêm biến động, khi nhà đầu tư tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ sau đợt tăng lãi suất gần nhất. Đặc biệt, thị trường sẽ theo dõi liệu áp lực lạm phát dai dẳng có khiến Fed phải tiếp tục thắt chặt chính sách vào cuộc họp cuối năm.