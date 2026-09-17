Giá vàng trong nước thủng mốc 146 triệu/lượng

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên liền trước (16/9).
Giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc
Cùng giờ sáng, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về dưới 146 triệu đồng/lượng.
Riêng Công ty Mi Hồng hiện áp dụng giá vàng miếng ở 143,8 - 145,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Mi Hồng hiện là doanh nghiệp mua vào vàng miếng cao nhất thị trường nhưng lại bán ra ở mức thấp nhất.
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý lần lượt giao dịch ở 143 - 147 triệu đồng/lượng và 142,8 - 146,2 triệu/lượng.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đã giảm 700.000 đồng xuống còn 143,8 - 145,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm gần 1 triệu đồng, còn 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 142,8 - 145,8 triệu/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
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|12/4
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|20/4
|21/4
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|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
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|29/4
|30/4
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|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
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|4/6
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|9/6
|10/6
|11/6
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|14/6
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|17/6
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|19/6
|20/6
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|22/6
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|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|4/8
|5/8
|6/8
|7/8
|8/8
|9/8
|10/8
|11/8
|12/8
|13/8
|14/8
|15/8
|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|22/8
|23/8
|24/8
|25/8
|26/8
|27/8
|28/8
|29/8
|30/8
|31/8
|1/9
|2/9
|3/9
|4/9
|5/9
|6/9
|7/9
|8/9
|9/9
|10/9
|11/9
|12/9
|13/9
|14/9
|15/9
|16/9
|17/9
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|147.2
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.4
|145.6
|144.6
|144.6
|143.5
|143.6
|143.6
|143.6
|142.4
|143
|143
|142.6
|142.3
|143.5
|142.8
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
|150.2
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.4
|148.6
|147.6
|147.6
|146.5
|146.6
|146.6
|146.6
|145.4
|146
|146
|145.6
|145.3
|146.5
|145.8
Giá vàng thế giới thấp hơn trong nước 11 triệu đồng
Trên thế giới, Fed thông báo tăng lãi suất thêm 0,25 điểm %, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%/năm. Cùng với quyết định này, biểu đồ chấm (dot plot) mới nhất của các quan chức Fed cho thấy lãi suất cuối năm được dự báo ở mức 4,1%, hàm ý khả năng sẽ có thêm ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay.
Giá vàng ban đầu vẫn giữ được vùng hỗ trợ trên 4.300 USD/ounce. Tuy nhiên, diễn biến này nhanh chóng đảo chiều khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh mở đầu cuộc họp báo bằng những thông điệp mạnh mẽ về ưu tiên kiểm soát lạm phát. Trong cuộc họp báo kéo dài khoảng 30 phút, ông Warsh nhiều lần nhấn mạnh cam kết của Fed trong việc đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
Chủ tịch Fed đồng thời hạ tầm quan trọng của đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ gần đây. Trong tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, vượt 5%.
Sau phát biểu trên, giá vàng quốc tế giao ngay giảm mạnh gần 1% xuống thẳng vùng 4.238 USD/ounce. Sau đó, kim loại quý dần hồi phục, hiện giao dịch quanh vùng 4.290 USD/ounce.
Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 136 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 10-11 triệu đồng/lượng.
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