Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn tiếp đà giảm thêm gần nửa triệu đồng mỗi lượng vào sáng nay, kéo giá bán chạy quanh vùng 145 triệu đồng/lượng.

Sáng 15/9, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (14/9).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về giao dịch quanh vùng 145 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng giữ nguyên giá mua vào vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng nhưng tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra lên 144,5 triệu đồng/lượng.

Tuần này, vàng miếng liên tục biến động tăng - giảm khó lường. Biên độ dao động chủ yếu ở mức dưới nửa triệu đồng mỗi lượng. Tính trong một tuần qua, giá vàng miếng giảm hơn 1 triệu đồng. Với khoảng cách mua - bán được các doanh nghiệp chủ yếu giữ ở 3 triệu đồng, nhà đầu tư vàng miếng đã lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một tuần qua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm mạnh giá tương đương vàng miếng.

Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên liền trước.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng/lượng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết ở 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng và nhẫn tròn trơn của Phú Quý giao dịch tại 142,3 - 145,7 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, vàng nhẫn 999 lại đi ngang ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở 143 - 144,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu neo chắc chắn ở 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn so với đà lao dốc của kim loại quý thế giới. Giá vàng thế giới có lúc rơi xuống 4.292 USD /ounce, tương đương mức giảm 57 USD mỗi ounce. Hiện giá kim loại quý đã hồi phục nhẹ, để giao dịch quanh vùng 4.305 USD /ounce.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 140 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5-7 triệu đồng/lượng.