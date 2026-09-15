Giá vàng thế giới 'chạm' đáy hơn một tháng

Giá vàng thế giới có thời điểm rơi xuống vùng dưới 4.300 USD, mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, đặc biệt khi đồng USD tiếp tục tăng mạnh.

Giá vàng thế giới giao ngay có diễn biến kém tích cực khi rơi thẳng xuống vùng đáy thấp nhất kể từ ngày 7/8. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch diễn ra sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay có diễn biến kém tích cực khi rơi thẳng xuống vùng đáy thấp nhất kể từ ngày 7/8, ở mức 4.265 USD /ounce. Vài giờ sau, mặt hàng này nỗ lực leo trở lại lên vùng giá trên 4.300 USD /ounce và hiện giao dịch quanh 4.301 USD .

Đà giảm cũng lan sang thị trường giao dịch hợp đồng tương lai, với hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX giảm 0,24% xuống 4.341,5 USD /ounce.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần đã khiến giá vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 63,71 USD /ounce, giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.768,17 USD /ounce và giá palladium giảm 0,7% xuống 1.290,41 USD /ounce.

Một yếu tố khác khiến giá vàng rớt không phanh liên quan đến thị trường dầu mỏ. Cụ thể, giá dầu vẫn chưa ngừng tăng khi giới giao dịch đánh giá những rủi ro đối với nguồn cung dầu từ Trung Đông, trong bối cảnh một tuyến đường ống quan trọng của Arab Saudi vẫn chưa hoạt động sau các cuộc tấn công, theo Bloomberg.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng lên trên 107 USD /thùng, sau mức tăng 1% trong phiên liền trước, trong khi dầu WTI tại Mỹ giao dịch quanh mức 103 USD /thùng.

Đường ống Đông - Tây, một tuyến thay thế cho hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, đã phải ngừng hoạt động từ tuần trước và Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco vẫn chưa cho biết tình trạng gián đoạn này sẽ kéo dài bao lâu. Hiện, Arab Saudi đang tìm cách tăng lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường biển này để bù đắp.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định giá dầu thô hôm nay tăng mạnh, qua đó thúc đẩy kỳ vọng lạm phát và cho thấy các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Diễn biến này càng gây bất lợi cho thị trường kim loại.

Trên Phố Wall, hợp đồng tương lai chứng khoán gần như đi ngang trong phiên tối 14/9 (giờ Mỹ), khi nhà đầu tư hướng sự chú ý đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến được công bố vào cuối tuần này, đồng thời cân nhắc tác động từ đà tăng gần đây của giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Cụ thể, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ 0,05%, trong khi hợp đồng tương lai gắn với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,04%. Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,03%.

Mặt khác, thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm trong phiên giao dịch đầu ngày 15/9. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,25%, trong khi Topix giảm 0,24%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,43% và Kosdaq - chỉ số vốn hóa nhỏ - giảm 0,33%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,46%.

Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 16/9 (giờ Mỹ) và thực hiện thêm ít nhất một lần tăng lãi suất vào cuối tháng 3. Điều này đảo ngược quan điểm thận trọng cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vốn chiếm ưu thế trước khi số liệu chính thức công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao, theo Reuters.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá khoảng 93% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách lần này.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng được dự báo tăng lãi suất vào ngày 18/9, trong bối cảnh giá năng lượng tăng và căng thẳng tại Trung Đông chưa có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt.