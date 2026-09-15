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Chi tiết quy hoạch sử dụng đất khu vực Hồ Gươm dự kiến

  • Thứ ba, 15/9/2026 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh hơn 32 ha khu vực Hồ Gươm, Hà Nội đề xuất giảm diện tích đất ở từ 2,28 ha xuống 0,88 ha, chuyển đổi công năng sang đất công cộng.

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2.000 và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận.

Quy mô diện tích khu vực nghiên cứu điều chỉnh khoảng 32,51 ha, trong đó gồm đất nhóm nhà ở (2,28 ha); trường học (0,14 ha); cây xanh công cộng (4,16 ha); cơ quan, trụ sở (2,8 ha); cơ quan bộ, ngành (1,16 ha); công cộng thành phố (11,31 ha); công cộng phường (0,03 ha); di tích, tôn giáo (0,3 ha); giao thông (10,33 ha).

Theo phương án điều chỉnh đang được lấy ý kiến, Hà Nội đề xuất giảm mạnh diện tích đất nhóm nhà ở từ 2,28 ha còn 0,88 ha; diện tích đất trường học trong khu vực quy hoạch giữ nguyên; đất công cộng thành phố giảm còn 10,8 ha; đất giao thông giảm còn 9,04 ha. Ngược lại, đất cây xanh thể dục thể thao, mặt nước được đề xuất điều chỉnh tăng mạnh lên 8,69 ha...

Danh mục đất Hiện trạng sử dụng Đề xuất điều chỉnh

 Diện tích (ha)Tỷ lệ (%) Diện tích (ha)Tỷ lệ (%)
Đất nhóm nhà ở2,287,010,882,71
Đất cây xanh công cộng4,1612,88,6926,73
Đất cơ quan, trụ sở, cơ quan bộ, ngành3,9612,182,628,06
Đất công cộng thành phố11,3134,7810,833,22
Đất giao thông10,3331,789,0427,81
Đất trường học, công cộng phường, di tích, tôn giáo...0,471,440,481,47
Tổng cộng32,5110032,51100

Riêng đối với nhóm đất nhà ở, phương án lấy ý kiến về việc thay đổi chức năng một phần ô đất nhóm này cùng danh mục nhóm đất khác để chuyển đổi chức năng sang đất di tích, tôn giáo - tín ngưỡng và khách sạn 6 sao.

Cụ thể, quy hoạch đề xuất thay đổi chức năng của một phần ô đất nhóm nhà ở (ký hiệu B3.2 NO1) và toàn bộ ô đất công cộng phường sang chức năng đất di tích, tôn giáo - tín ngưỡng để phù hợp với hiện trạng quản lý sử dụng đất.

Phương án cũng đề xuất giữ lại một phần ô đất công cộng thành phố (ký hiệu B4.5 CC1), thay đổi chức năng của một phần ô đất công cộng thành phố (ký hiệu B4.5 CC1) và toàn bộ các ô đất công cộng thành phố (ký hiệu B4.5 CC2), đất nhóm nhà ở (ký hiệu B4.5 No1) sang đất công cộng thành phố, nhằm đầu tư xây dựng khách sạn 6 sao.

Chỉ tiêu tầng cao công trình trong phương án quy hoạch điều chỉnh tối đa 6 tầng. Tầng cao công trình cụ thể của từng dự án sẽ được xác định tại giai đoạn lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng trên nguyên tắc tuân thủ quy hoạch, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc hiện hành.

UBND TP Hà Nội cho biết việc điều chỉnh cục bộ chỉ thay đổi chức năng sử dụng đất và đề xuất chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khống chế chung trong phạm vi nghiên cứu, không làm ảnh hưởng đến cấu trúc, hạ tầng khung và các định hướng khác của quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận), tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000. Các chỉ tiêu quy hoạch sau điều chỉnh tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Định hướng chung là mở rộng không gian kết nối xung quanh Hồ Gươm, tái thiết, tái cấu trúc không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống các quảng trường, công viên cây xanh đô thị; quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn mang tính lịch sử văn hóa, gắn kết giữa kiến trúc thiết kế mới và kiến trúc Pháp (cổ).

Đồng thời, không gian quy hoạch được dự kiến tái thiết đa dạng các hoạt động, chức năng, linh hoạt không gian phục vụ trong các tổ chức sự kiện của Thủ đô; tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan hấp dẫn, đề xuất một số công trình kiến trúc điểm nhấn, biểu tượng mới.

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