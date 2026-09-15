Hai cuốn sách hé lộ tư duy của nhà sáng lập Huawei

Tỷ phú Nhậm Chính Phi tìm thấy trong sách của Kazuo Inamori bài học về con người, còn câu chuyện General Motors gợi mở cách xây dựng một tổ chức lớn.

Ông Nhậm Chính Phi thành lập tập đoàn Huawei năm 1987 với số vốn 21.000 nhân dân tệ. Từ một công ty nhỏ kinh doanh thiết bị viễn thông, Huawei đã phát triển thành tập đoàn công nghệ toàn cầu với hơn 200.000 nhân viên.

Sách đồng hành với nhà sáng lập Huawei trong phần lớn hành trình đó. Ông từng nói mình đọc rất nhiều, từ kinh tế, luật pháp đến lịch sử và quản trị.

Trong số những cuốn sách ông đặc biệt yêu thích có Ikitara (tựa Việt: Cách sống) của Kazuo Inamori, nhà sáng lập Kyocera và KDDI.

Bên cạnh đó, ông Nhậm cũng từng giới thiệu Blue Blood, cuốn sách về những nhà quản lý đứng sau quá trình phát triển của General Motors, cho các quản lý Huawei.

“Cách sống” của ông chủ Kyocera

Kazuo Inamori là một trong những doanh nhân Nhật Bản có ảnh hưởng lớn tại châu Á. Ông thành lập Kyocera năm 1959 và sau đó xây dựng KDDI, từ đó trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu của giới kinh doanh Nhật Bản.

Trong số các tác phẩm của Inamori, Cách sống là cuốn sách nổi tiếng nhất. Thay vì tập trung vào những kỹ thuật kinh doanh, Inamori đặt câu hỏi rộng hơn: con người nên sống và làm việc như thế nào?

Ông cho rằng thành công không chỉ phụ thuộc vào năng lực mà còn nằm ở cách suy nghĩ, thái độ với công việc và cách đối xử với người khác. Những quan điểm này sau đó được Inamori đưa vào triết lý quản trị tại Kyocera và KDDI.

Ông Nhậm Chính Phi đặc biệt yêu thích các cuốn sách của Inamori. Hai người từng gặp nhau tại Huawei năm 2011. Khi đó, ông Nhậm nói đã đọc nhiều sách của Inamori và chịu ảnh hưởng từ những tư tưởng của doanh nhân Nhật Bản này.

Điểm chung giữa hai người nằm ở việc đều coi con người là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng doanh nghiệp. Với Inamori, một công ty muốn phát triển cần tạo ra môi trường để nhân viên có trách nhiệm với công việc và cùng hướng tới mục tiêu chung.

Ông Nhậm cũng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của nhân viên Huawei, đồng thời cho rằng doanh nghiệp cuối cùng phải tạo ra giá trị cho khách hàng.

Từ General Motors đến bài toán của Huawei

Nếu Cách sống cho thấy ông Nhậm quan tâm đến cách một doanh nhân nhìn con người và công việc, Blue Blood lại phản ánh một mối quan tâm là làm thế nào để một doanh nghiệp lớn có thể vận hành hiệu quả.

Cuốn sách kể về nhóm các nhà quản lý được tuyển dụng dưới thời Alfred P. Sloan tại General Motors (GM). Khi GM mở rộng, Sloan xây dựng một hệ thống trong đó các đơn vị kinh doanh có quyền tự chủ nhất định, còn tập đoàn giữ vai trò định hướng, phân bổ nguồn lực và kiểm soát kết quả.

Mô hình này giải quyết một vấn đề mà mọi doanh nghiệp lớn đều phải đối mặt đó là người đứng đầu không thể trực tiếp quản lý mọi hoạt động khi tổ chức ngày càng phức tạp.

Ông Nhậm từng giới thiệu Blue Blood cho các quản lý Huawei. Ông muốn đội ngũ của mình hiểu cách một tập đoàn lớn xây dựng hệ thống quản trị, thay vì chỉ dựa vào khả năng của một vài cá nhân.

Điều này đặc biệt phù hợp với Huawei khi công ty tăng trưởng nhanh và hoạt động trên nhiều thị trường. Ông Nhậm cần một tổ chức có thể vận hành ở quy mô hàng trăm nghìn nhân viên mà không phải mọi quyết định đều đi qua nhà sáng lập.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cũng cảnh báo rằng doanh nghiệp không nên quá say mê các hệ thống quản trị. Quy trình và mô hình chỉ có ý nghĩa khi chúng giúp công ty làm tốt công việc của mình và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

Hai cuốn sách vì thế cho thấy hai khía cạnh trong cách Nhậm Chính Phi nhìn về doanh nghiệp. Cách sống của Inamori nói nhiều về con người và thái độ với công việc, còn Blue Blood đưa ra một câu chuyện về hệ thống và cách một tổ chức lớn vận hành.