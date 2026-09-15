'Siêu' dự án lấn biển Cần Giờ thành hình

Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (tên thương mại là Vinhomes Green Paradise) có diện tích 2.870 ha, tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM, quy mô dân số dự kiến gần 230.000 người, được Tập đoàn Vingroup khởi công ngày 19/4/2025.

Dự án được quy hoạch với các chức năng chính gồm đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở và khách sạn, hướng tới khả năng đón khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm.

Sau hơn 1 năm khởi công, các dãy nhà phố liền kề đang dần xuất hiện rõ nét tại khu vực công trường, đang được nhà thầu hoàn thiện nội, ngoại thất.

Hàng trăm căn nhà phố cơ bản hoàn thiện phần ngoài, được sơn, lắp kính, hoàn thiện mặt tiền và các hạng mục cuối cùng.

Tổ hợp khách sạn cao tầng đang được xây dựng lên tới tầng 7, dần tạo thành các khu phố mới giữa khu vực từng là vùng biển cạn, vắng vẻ.

Theo khảo sát trên các sàn giao dịch, các căn nhà phố liền kề tại đây có giá dao động từ 12,9 tỷ đồng /căn, shophouse giá khoảng 15- 20 tỷ đồng . Các căn biệt thự song lập từ 25 tỷ đồng /căn và biệt thự đơn lập từ 40 tỷ đồng trở lên tùy vào loại hình, diện tích và vị trí.

Cùng với quá trình hoàn thiện công trình, cảnh quan xung quanh cũng đang được triển khai, tạo nên diện mạo mới cho khu vực. Trong ảnh là Đại lộ Thời Đại dài khoảng 12 km, rộng tới 120 m, được quy hoạch là trục giao thông chính của dự án.

Theo quy hoạch, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được chia thành 4 phân khu chính. Dự án có phạm vi lấn biển khoảng 1.357 ha, diện tích khu vực san nền khoảng 906 ha, với cao độ trên 2,9 m so với cao độ Hòn Dấu.

Theo định hướng quy hoạch, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được phát triển theo định hướng ESG, hướng tới không gian xanh và sinh thái. Dự án được định hướng sử dụng năng lượng tái tạo từ điện gió ngoài khơi, phát triển giao thông xanh và hệ thống metro kết nối đi trên cao.

Sau nửa đầu năm 2026, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM) - lãi sau thuế hơn 30.000 tỷ đồng , tăng gần 5 lần so với cùng kỳ.

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