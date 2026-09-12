Nút giao Rừng Sác rầm rộ thi công, dự kiến hoàn thành chỉ trong 1 năm

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TP.HCM đã chính thức khởi công dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Bình Khánh vào ngày 1/7. Với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, đây là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp, nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh.
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Vị trí nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác. Đồ họa: Phan Nhật.
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Sau hơn 2 tháng khởi công, nhiều phương tiện cơ giới hiện đại đã được huy động phục vụ các hạng mục san nền, đào đắp và thi công khoan cọc. Xe ben, xe lu, máy xúc cùng nhiều thiết bị chuyên dụng liên tục di chuyển giữa các khu vực thi công.
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Dự án được triển khai theo hình thức tổng thầu EPC, bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị và xây lắp công trình.
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Việc tổ chức nhiều mũi thi công giúp các hạng mục được triển khai song song, thay vì thực hiện tuần tự trên toàn bộ mặt bằng. Trong ảnh là các công nhân xây dựng đang thực hiện công tác gia công, buộc cốt thép lồng để phục vụ cho hạng mục thi công móng cọc khoan nhồi.
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Nhiều máy khoan cọc, cần cẩu cùng các thiết bị cơ giới được bố trí dọc hai bên đường dẫn cầu cạn Bình Khánh và Phước Khánh.
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Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là hình thành đầu mối kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác, qua đó tăng khả năng kết nối giao thông đến xã Cần Giờ.
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Khi hoàn thành, nút giao sẽ trở thành một trong những đầu mối giao thông quan trọng trên hướng kết nối từ mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam vào xã Cần Giờ, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.
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Theo bảng thông tin dự án tại công trường, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Với thời gian thi công khoảng một năm, việc đồng loạt triển khai nhiều hạng mục được kỳ vọng giúp công trình đảm bảo tiến độ đề ra.
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Công trình bao gồm hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh rẽ phức hợp để tối ưu hóa luồng giao thông giữa trục đường bộ và cao tốc. Phối cảnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác: Sở Xây dựng TP.HCM.
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Dự án sẽ mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu đảm bảo phù hợp quy mô giai đoạn 2 của cao tốc Bến Lức - Long Thành và xây dựng mới 4 nhánh lên xuống cầu cạn với quy mô đáp ứng 1 làn xe mỗi nhánh.
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Nhánh đường Rừng Sác đi phà Bình Khánh được đầu tư theo tiêu chuẩn đường phố chính chủ yếu (đường chính đô thị), vận tốc thiết kế 60 km/h, đáp ứng 4 làn xe.
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Nhánh nối đầu cầu Cần Giờ và nhánh đường Rừng Sác đi xã Cần Giờ sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, đáp ứng 6 làn xe; phần đường song hành có quy mô đường phố nội bộ chính, đáp ứng tối thiểu 2 làn xe.
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Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án nhằm hình thành trục giao thông mới hướng tâm, kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trong khu vực. Nút giao hoàn thành sẽ tăng cường khả năng lưu thông và kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc theo tuyến đường Rừng Sác.
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