Nút giao Rừng Sác rầm rộ thi công, dự kiến hoàn thành chỉ trong 1 năm

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án nhằm hình thành trục giao thông mới hướng tâm, kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trong khu vực. Nút giao hoàn thành sẽ tăng cường khả năng lưu thông và kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc theo tuyến đường Rừng Sác.