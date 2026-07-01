Khởi động hai nút giao gần 3.600 tỷ do Vingroup làm tổng thầu

Hai nút giao trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành gồm nút giao với đường Rừng Sác và nút giao hoàn chỉnh với Quốc lộ 50 vừa chính thức được bấm nút khởi công.

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), TP.HCM tổ chức khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm, trong đó có hai nút giao trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành gồm nút giao với đường Rừng Sác và nút giao hoàn chỉnh với Quốc lộ 50.

Trong đó, dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác là công trình hạ tầng giao thông thiết yếu. Quy mô đầu tư của dự án gồm xây dựng nút giao khác mức liên thông giữa tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, bổ sung một đơn nguyên cầu bên phải tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đảo xuyến và hầm chui dài 760 m trên đường Rừng Sác.

Tổng mức đầu tư khoảng 2.969 tỷ đồng , do liên danh đứng đầu là CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm tổng thầu EPC.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án nhằm hình thành trục giao thông mới hướng tâm, kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trong khu vực.

Nút giao hoàn thành sẽ tăng cường khả năng lưu thông và kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc theo tuyến đường Rừng Sác.

Khu vực sẽ triển khai thi công dự án nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác nằm tại xã Bình Khánh, TP.HCM, cách phà Bình Khánh gần 2 km. Ảnh: Quỳnh Danh.

Còn dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 là công trình bổ sung hạ tầng giao thông quan trọng, hoàn thiện hệ thống kết nối trên trục cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường khả năng lưu thông và giảm thiểu ùn tắc tại khu vực nút giao với Quốc lộ 50.

Quy mô đầu tư của dự án có tổng chiều dài tuyến 1,3 km, nút giao khác mức liên thông dạng Trumpet. Tổng mức đầu tư khoảng 590 tỷ đồng . Công trình cũng do liên danh đứng đầu là CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm tổng thầu.

Hiện trạng khu vực sẽ triển khai xây dựng dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 trong thời gian tới. Ảnh: Quỳnh Danh.