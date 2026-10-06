Giá vàng trầm lắng

Giá vàng trong nước đang trong giai đoạn trầm lắng khi tiếp tục đi ngang phiên giao dịch sáng nay, hiện được phần lớn doanh nghiệp bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục đứng yên trong phiên sáng 6/10, kéo dài chuỗi 4 phiên liên tiếp không biến động. Dù mặt bằng giá vẫn cao hơn một tuần trước, người mua vàng vẫn chưa thoát lỗ.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua) và 143,5 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với phiên liền trước.

Mặt bằng giá này cũng được hầu hết doanh nghiệp lớn đưa ra như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.

Đáng chú ý, đây đã là phiên thứ 4 liên tiếp giá vàng miếng đứng yên ở vùng 143,5 triệu đồng/lượng. Sau những nhịp biến động liên tục trước đó, thị trường đang bước vào giai đoạn trầm lắng khi chưa có động lực đủ mạnh để đẩy giá ra khỏi vùng hiện tại.

So với một tuần trước, giá bán vàng miếng hiện đã tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ bù đắp phần chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, khiến những người mua vàng từ tuần trước đến nay vẫn đang chịu khoản lỗ gần 2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy chênh lệch giá mua - bán đang tiếp tục là yếu tố quyết định mức sinh lời thực tế của người mua vàng trong nước. Theo đó, giá vàng có thể hồi phục so với vùng đáy, nhưng mức tăng thời gian qua còn chưa đủ để bù đắp chênh lệch hai chiều giao dịch các doanh nghiệp đưa ra.

Trên thị trường hiện chỉ có Công ty Mi Hồng điều chỉnh giá vàng miếng, với mức mua vào ở 141,5 triệu/lượng và bán ra ở 143 triệu đồng, giảm 200.000 đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên trước.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 141.1 140.5 140.5 140.5 140.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 144.1 143.5 143.5 143.5 143.5

Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn cũng duy trì trạng thái đi ngang trong 4 phiên liên tiếp.

Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của SJC hiện được niêm yết ở 140-143 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết ở 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục là doanh nghiệp hiếm hoi điều chỉnh giảm giá, với vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở 141,5 - 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước trầm lắng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn đang "vật lộn" dưới vùng 4.200 USD /ounce, cũng là vùng đáy 3 tháng qua.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm thêm 14 USD , tương đương mức giảm ròng 0,3% trong ngày, xuống vùng 4.126 USD /ounce.

Theo giới chuyên gia, kim loại quý vẫn nhận được lực đỡ từ những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể suy yếu và kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đang giảm dần. Tuy nhiên, đà hồi phục của vàng bị hạn chế khi đồng USD mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài vẫn neo ở vùng cao.

Thị trường vì thế đang đứng trước thế giằng co khi triển vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt tạo lực đỡ cho vàng, nhưng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao lại liên tục gây sức ép lên giá.