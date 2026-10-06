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Kinh doanh

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Giá vàng thế giới đang giảm thêm, chứng khoán Mỹ lập đỉnh

  • Thứ ba, 6/10/2026 09:13 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới đã không thể giữ vững đà tăng trên vùng giá 4.150 USD/ounce, đặc biệt khi thị trường xuất hiện lực bán tháo mạnh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng khởi đầu phiên ở mức 4.136 USD/ounce, mặt hàng này sau đó ghi nhận đợt tăng giá nhẹ lên vùng 4.150 USD/ounce. Tuy nhiên, khi phe bán xuất hiện trên thị trường, giá kim loại quý nhanh chóng sụt giảm về quanh 4.134 USD/ounce và duy trì mức giá này cho đến hiện tại.

Trên thị trường tương lai, giá hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX hiện phát tín hiệu phục hồi khi đang tăng nhẹ 0,15%, lên 4.162,7 USD/ounce, so với giá chốt phiên liền trước.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2%, lên quanh 61 USD/ounce; giá bạch kim tăng 1,4%, lên trên 1.722 USD/ounce; trong khi palladium tăng 0,7%, lên 1.176,3 USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho biết giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua trên thị trường quay trở lại. Nguyên nhân của cú giảm mạnh này liên quan đến đồng USD đang tăng giá, trong bối cảnh lợi suất vẫn neo ở mức cao.

"Trong những ngày gần đây, các số liệu kinh tế của Mỹ không đạt kỳ vọng, khiến giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng lãi suất", ông Razaqzada nói.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng này đã giảm xuống sau khi số việc làm tại Mỹ tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 9. Bên cạnh đó, số liệu việc làm phi nông nghiệp của 2 tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm, theo Reuters.

Thông thường, lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của việc đầu tư vào vàng, một tài sản không sinh lãi, dù vàng cũng có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa lạm phát.

Mới đây, các ngân hàng trung ương cho rằng vàng vẫn là một tài sản dự trữ chiến lược khi những lo ngại về nợ chính phủ gia tăng và bất ổn địa chính trị làm tăng sức hấp dẫn của kim loại này như một tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà phân tích cho biết trong năm nay, dù giá vàng đã giảm khoảng 4% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, giá vàng vẫn được hỗ trợ tương đối tốt nhờ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn, giúp giá duy trì trên 4.000 USD/ounce.

Ông Sergio Nicoletti Altimari, Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy, phát biểu tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) ở Sorrento, Italy, rằng vàng là một tài sản trú ẩn an toàn điển hình nhất, vốn đã được chứng minh trong thời gian dài và qua nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau.

"Vai trò này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi rủi ro địa chính trị ở mức cao và những lo ngại về sự phân mảnh kinh tế gia tăng", vị này nói thêm.

Trên thị trường dầu thô, giá giao dịch gần như đi ngang sau khi giảm khoảng 2% trong phiên liền trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh lượng dầu xuất khẩu gia tăng từ khu vực Vịnh Ba Tư cùng với việc Arab Saudi hạ giá bán dầu, qua đó cho thấy thị trường đang “bớt thắt chặt nguồn cung", theo Bloomberg.

Cụ thể, theo cập nhật trên TradingEconomics, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu gần như không thay đổi quanh mức 100 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tại Mỹ ổn định dưới vùng 90 USD/thùng.

Trên thị trường Phố Wall, kết quả giao dịch phiên 5/10 (giờ Mỹ) đã khiến các nhà đầu tư hưng phấn. Chỉ số Nasdaq Composite lập đỉnh lịch sử mới khi nhà đầu tư "phớt lờ" đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tiếp nhận các số liệu kinh tế mới.

Chỉ số Nasdaq Composite đã tăng 1,05%, có thời điểm lên 27.544,07 điểm trong phiên. Chỉ số thiên về công nghệ này cũng thiết lập mức đóng cửa kỷ lục 27.477,31 điểm. Cùng ngày, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 90,94 điểm (+0,18%) lên 51.267,9 điểm, riêng chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,66%, lên 7.773,95 điểm.

Đáng chú ý, một số cổ phiếu gắn với xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt đà tăng của chứng khoán Mỹ. Trong đó, cổ phiếu SpaceX tăng hơn 7%, trong khi 2 công ty cung cấp hạ tầng điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscaler) là Meta Platforms và Microsoft lần lượt tăng gần 2% và hơn 1%. Cổ phiếu Nvidia và Tesla cùng tăng 2% trong ngày, theo CNBC.

Giới đầu tư hiện chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm vào tháng trước.

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Giá vàng trầm lắng

Giá vàng trầm lắng

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Anh Nguyễn

giá vàng thế giới Dow Jones Nasdaq S&P 500 giá vàng kim loại quý dầu thô chứng khoán Mỹ

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