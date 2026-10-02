Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới lên 12 triệu đồng/lượng

Dù giảm gần 1 triệu đồng vào sáng nay, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn bị kéo rộng. Hiện giá trong nước đang cao hơn thế giới tới 12 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước giảm gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng ngày 2/10. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (1/10).

Tương tự, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC, đều chấp nhận bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường giữ giá vàng miếng đi ngang so với giá chốt phiên ngày 1/10. Thương hiệu này hiện niêm yết giá vàng miếng tại 142 - 143,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, Mi Hồng tiếp tục là doanh nghiệp chấp nhận mua vào vàng miếng cao nhất thị trường nhưng bán ra chỉ tương đương với các thương hiệu khác.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục biến động trong suốt một tuần qua. Khởi đầu tuần ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, mặt hàng này từng rớt sâu về vùng giá đáy của hai tháng tại 141 triệu đồng/lượng rồi hồi phục lên 144,4 triệu đồng/lượng trước khi suy yếu về vùng giá hiện tại.

Tính chung một tuần gần nhất, giá vàng miếng đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch từ giá mua - bán các doanh nghiệp đang áp dụng là 3 triệu đồng, người mua vàng đang chịu lỗ khoảng 4 triệu đồng trên mỗi lượng mua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BIẾN ĐỘNG KHÓ LƯỜNG SUỐT TUẦN QUA Nguồn: SJC. Nhãn 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 Mua vào triệu đồng/lượng 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 141.3 140.5 Bán ra

144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 144.3 143.5

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp đã đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn đi xuống. Mức giảm cũng được hầu hết doanh nghiệp áp dụng ở quanh 100.000-800.000 đồng.

Sau điều chỉnh, SJC đang giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng; Phú Quý neo giá vàng nhẫn tại 140,3 - 143,4 triệu/lượng; PNJ niêm yết tại 140,5 - 143,5 triệu/lượng; DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ ở 139,8 - 143,8 triệu/lượng; còn Mi Hồng ở 142 - 143,5 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm hơn 20 USD , tương đương mức giảm ròng 0,5%, xuống quanh 4.157 USD /ounce. Tính chung trong tháng 9, kim loại quý này đã giảm khoảng 6%.

Ở vùng giá hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 132 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau thời gian thu hẹp chênh lệch với giá vàng trong nước xuống 5-7 triệu đồng/lượng quy đổi, giá vàng thế giới một lần nữa bị vàng trong nước bỏ xa hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.

Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,7% của tháng 7. Diễn biến này phần nào làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 10, qua đó tạo lực hỗ trợ cho giá vàng.

Dù vậy, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng xu hướng ngắn hạn của kim loại quý vẫn nghiêng về giảm. Giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực và kiểm tra lại ngưỡng 4.000 USD /ounce, đặc biệt nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày mai, cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh hơn dự kiến.