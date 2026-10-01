Giá vàng trong nước lại quay đầu giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm khoảng 300.000 đồng trong phiên sáng 1/10, song vẫn cao hơn gần 3 triệu đồng so với vùng đáy ghi nhận trong phiên 29/9.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (1/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Dù giảm nhẹ trong phiên sáng nay, giá vàng miếng vẫn cao hơn gần 3 triệu đồng/lượng so với vùng đáy 2 tháng, được thiết lập trong phiên 29/9 ở mức 141 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với giá kết phiên ngày 30/9, về mức ngang bằng SJC.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 143.5 142.8 144.6 144.6 144.6 143.6 141.9 142.5 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 139.4 139.5 141.1 140.8 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3 146.5 145.8 147.6 147.6 147.6 146.6 144.9 145.5 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 142.4 142.5 144.1 143.8

Diễn biến suy yếu không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm gần nửa triệu đồng.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 168,7 - 171,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn ở 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 999 còn 142,3 - 143,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu vẫn là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện neo chắc chắn ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của giá vàng quốc tế. Trên thị trường thế giới, sau đợt sụt sâu, hiện phổ biến dao động quanh mức 4.154 USD /ounce.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 131 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.