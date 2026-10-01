Giá vàng trong nước lại quay đầu giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (1/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 300.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Dù giảm nhẹ trong phiên sáng nay, giá vàng miếng vẫn cao hơn gần 3 triệu đồng/lượng so với vùng đáy 2 tháng, được thiết lập trong phiên 29/9 ở mức 141 triệu đồng/lượng.
Cũng trong sáng nay, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với giá kết phiên ngày 30/9, về mức ngang bằng SJC.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI GIẢM
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
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|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
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|4/8
|5/8
|6/8
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|9/8
|10/8
|11/8
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|16/8
|17/8
|18/8
|19/8
|20/8
|21/8
|22/8
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|29/8
|30/8
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|23/9
|24/9
|25/9
|26/9
|27/9
|28/9
|29/9
|30/9
|1/10
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
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|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137.5
|137.5
|138.8
|139.7
|139.2
|141
|141
|141.1
|140.5
|141.3
|141.3
|140.3
|141
|141
|141.2
|141.3
|139.7
|143
|144
|144.6
|144.6
|147
|147.6
|147.3
|147
|147.2
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.7
|145.4
|145.6
|144.6
|144.6
|143.5
|143.6
|143.6
|143.6
|142.4
|143
|143
|142.6
|142.3
|143.5
|142.8
|144.6
|144.6
|144.6
|143.6
|141.9
|142.5
|141.4
|141.4
|141.4
|141.4
|141.4
|139.4
|139.5
|141.1
|140.8
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
|140.5
|141.8
|142.7
|142.2
|144
|144
|144.1
|143.5
|144.3
|144.3
|143.3
|144
|144
|144.2
|144.3
|142.7
|146
|147
|147.6
|147.6
|150
|150.6
|150.3
|150
|150.2
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.7
|148.4
|148.6
|147.6
|147.6
|146.5
|146.6
|146.6
|146.6
|145.4
|146
|146
|145.6
|145.3
|146.5
|145.8
|147.6
|147.6
|147.6
|146.6
|144.9
|145.5
|144.4
|144.4
|144.4
|144.4
|144.4
|142.4
|142.5
|144.1
|143.8
Diễn biến suy yếu không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm gần nửa triệu đồng.
Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 168,7 - 171,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn ở 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 999 còn 142,3 - 143,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu vẫn là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, hiện neo chắc chắn ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của giá vàng quốc tế. Trên thị trường thế giới, sau đợt sụt sâu, hiện phổ biến dao động quanh mức 4.154 USD/ounce.
Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 131 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.
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