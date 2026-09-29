Giá vàng trong nước rơi xuống đáy 2 tháng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh trong sáng 29/9, có thời điểm mất gần 1,5 triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng giá trong nước xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (29/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 2,4 triệu đồng với giá vàng miếng SJC, kéo giá niêm yết xuống thẳng vùng 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Tới hơn 9h, mặt hàng này hồi phục nhẹ 500.000 đồng để giao dịch tại 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, đây vẫn là vùng giá giao dịch thấp nhất của vàng miếng kể từ đầu tháng 8.

Giá vàng rớt thảm chỉ sau một đêm

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Riêng Công ty Mi Hồng tăng nhẹ giá vàng miếng 50.000 đồng, giao dịch với người dân ở 140 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Đối với sản phẩm vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng giảm sâu trong sáng nay, mức giảm dao động 1-1,4 triệu đồng tùy doanh nghiệp. Sau điều chỉnh, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Phú Quý và PNJ giao dịch nhẫn tròn trơn ở 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được DOJI và nhẫn tròn của Bảo Tín Minh Châu cùng neo tại 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 999 của Mi Hồng niêm yết ở 140 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn của các doanh nghiệp cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 143.5 142.8 144.6 144.6 144.6 143.6 141.9 142.5 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 139.4 138.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3 146.5 145.8 147.6 147.6 147.6 146.6 144.9 145.5 144.4 144.4 144.4 144.4 144.4 142.4 141.5

Giá vàng thế giới vẫn còn chật vật

Trái với diễn biến trong nước, trên thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận mức tăng gần 20 USD (+0,4%) so với giá mở cửa lên 4.129 USD /ounce. Tuy nhiên, nhịp hồi này chưa đủ xóa đi áp lực bán tháo khi kim loại quý đã mất tới 330 USD , tương đương mức giảm ròng 7,5%, chỉ trong một tháng qua.

Đà giảm của vàng đang bị kéo căng bởi hàng loạt sức ép vĩ mô. Rủi ro căng thẳng tái diễn tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất khiến sức hấp dẫn của vàng suy yếu.

Thị trường hiện định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng 10. Trong khi đó, chỉ số USD duy trì quanh 101,16 điểm, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên 5,23%/năm, mức cao nhất kể từ năm 2007. Mặt bằng lợi suất cao đang làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm số việc làm JOLTS, thu nhập cá nhân tháng 8, chỉ số lạm phát PCE, báo cáo việc làm tư nhân ADP, chỉ số sản xuất ISM và báo cáo việc làm tháng 9.