Giá vàng đi về đâu sau cú rớt mạnh?

Sau tuần giao dịch đánh mất hơn 140 USD mỗi ounce, giá vàng thế giới đang đứng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần tới.

Giá vàng vừa trải qua thêm một tuần áp lực khi nỗ lực giữ trên ngưỡng 4.350 USD /ounce không thành công. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lo ngại lạm phát liên quan đến giá năng lượng cùng xung đột địa chính trị vẫn gây sức ép lên kim loại quý.

Giá vàng mất hơn 140 USD /ounce nhưng giới đầu tư chưa từ bỏ kỳ vọng

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.383 USD /ounce rồi đạt đỉnh tuần ở 4.388 USD /ounce. Sang phiên giao dịch tiếp theo, giá vàng chịu áp lực khi chứng khoán tăng điểm, lợi suất trái phiếu đi lên và đồng USD mạnh hơn.

Đến thứ tư và thứ năm, lực bán gia tăng khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi. Giá vàng giao ngay vì thế rơi xuống dưới 4.300 USD /ounce và chạm đáy tuần ở 4.245 USD /ounce vào thứ năm, trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng phục hồi nhẹ. Dù vậy, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, khiến kim loại quý không thể trở lại ngưỡng 4.300 USD /ounce.

Khảo sát vàng của Kitco News cho thấy trong 14 chuyên gia tham gia thì 5 người (chiếm 36%) dự báo giá tăng trong tuần tới, 4 người (chiếm 29%) dự báo giảm và 5 người còn lại (chiếm 36%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 152 người tham gia thì có 86 người (chiếm 57%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 35 người (chiếm 23%) dự báo giá giảm và 31 người (chiếm 20%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

CHUYÊN GIA PHỐ WALL VÀ NHÀ ĐẦU TƯ VẪN LẠC QUAN VỚI GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 36 36 29 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần tới, thị trường vàng sẽ đón loạt dữ liệu kinh tế quan trọng. Vào thứ ba, Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Cùng ngày, Mỹ dự kiến công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng và số liệu việc làm JOLTS. Sang thứ tư, thị trường sẽ chú ý đến báo cáo việc làm ADP, GDP quý II và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ.

Ngày thứ năm, chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 9 và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố.

Nhưng tâm điểm của tuần sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ sáu. Đây là một trong những dữ liệu được thị trường theo dõi để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed và tác động đến giá vàng.

Lãi suất cao tiếp tục gây sức ép

Đánh giá về triển vọng của giá vàng trong tuần tới, Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho biết ông tập trung vào diễn biến tại Trung Đông và chính sách của Fed.

Grady dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn khi lãi suất và lợi suất duy trì ở mức cao. Ông cho rằng một đợt điều chỉnh như vậy có thể tạo nền tảng cho xu hướng tăng về dài hạn.

Theo Grady, việc giá vàng từng bị đẩy xuống dưới 4.000 USD /ounce nhưng nhanh chóng xuất hiện lực mua mạnh cho thấy vùng giá thấp vẫn có lực hỗ trợ đáng kể. Ông kỳ vọng trong khoảng 200 USD tiếp theo, giá vàng có thể hình thành thêm các vùng hỗ trợ.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho biết kịch bản được thị trường đánh giá có xác suất trên 50% là lãi suất sẽ được nâng 4 lần trong 12 tháng tới.

Theo Kuptsikevich, lịch sử cho thấy tác động của lãi suất cao lên giá vàng không phải lúc nào cũng giống nhau. Trong một số giai đoạn, giá vàng vẫn tăng dù lãi suất cao, trong khi trước cuộc khủng hoảng tài chính, kim loại quý gần như đi ngang.

Ông cũng dẫn lại giai đoạn 1994-2001, khi giá vàng chịu áp lực trong phần lớn thời gian, dù lãi suất Fed áp dụng trên 5%/năm. Tuy nhiên, Kuptsikevich lưu ý đây không phải phép so sánh tương đồng, bởi khi đó Mỹ chưa có mức thâm hụt ngân sách đủ lớn để hình thành một thị trường trái phiếu chính phủ quy mô như hiện nay.