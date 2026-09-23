Giá vàng miếng hồi phục nhưng người mua vẫn lỗ đậm

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vừa bật tăng thêm 600.000 đồng. Dù vậy, người mua vàng miếng lúc giá chạm đỉnh trong tháng này hiện vẫn lỗ khoảng 8 triệu đồng mỗi lượng.

Trong phiên giao dịch sáng 23/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (22/9).

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng tương đương SJC, bán ra ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng tăng giá vàng miếng 300.000 đồng ở cả hai chiều, giao dịch sản phẩm này ở mức 143,5 - 145 triệu đồng/lượng. Hiện đây là doanh nghiệp mua vào vàng miếng cao nhất thị trường và bán ra với giá thấp nhất.

Phiên sáng nay có thể xem là đợt tăng giá hiếm hoi của vàng miếng. Trên biểu đồ giá hàng ngày, mặt hàng này đã liên tục đi xuống trong khoảng một tháng trở lại đây. Từ vùng giá cao gần 151 triệu đồng/lượng (bán ra), vàng miếng đã rớt thẳng xuống đáy 144,4 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng tới 6,2 triệu đồng/lượng (-4%).

Hiện vàng miếng đã hồi phục khoảng 1 triệu đồng (+0,7%) từ mức giá đáy nhưng vẫn cách mức đỉnh của tháng tới 5 triệu đồng/lượng. Cộng thêm biên độ chênh lệch từ giá mua và giá bán ở 3 triệu đồng, người mua vàng miếng lúc giá chạm đỉnh của tháng này hiện lỗ khoảng 8 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG BẬT TĂNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141 141 141.1 140.5 141.3 141.3 140.3 141 141 141.2 141.3 139.7 143 144 144.6 144.6 147 147.6 147.3 147 147.2 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7 145.4 145.6 144.6 144.6 143.5 143.6 143.6 143.6 142.4 143 143 142.6 142.3 143.5 142.8 144.6 144.6 144.6 143.6 141.9 142.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144 144 144.1 143.5 144.3 144.3 143.3 144 144 144.2 144.3 142.7 146 147 147.6 147.6 150 150.6 150.3 150 150.2 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 148.4 148.6 147.6 147.6 146.5 146.6 146.6 146.6 145.4 146 146 145.6 145.3 146.5 145.8 147.6 147.6 147.6 146.6 144.9 145.5

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Công ty SJC đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ lên 142 - 145 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Trong khi đó, Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng, hiện giao dịch ở 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI tăng giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng lên cao nhất thị trường, tại 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 143,5 - 145 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu đưa giá vàng nhẫn lên 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Còn tại thị trường quốc tế, sau cú tăng lên áp sát mốc 4.370 USD /ounce, giá vàng thế giới hiện cũng đã suy yếu, trở về vùng 4.333 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 137 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9 triệu đồng/lượng.