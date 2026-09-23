Cuốn sách khiến một tỷ phú đặt cược 300 triệu USD vào dầu mỏ, thu về 2 tỷ USD

Đọc một cuốn sách về cạn kiệt tài nguyên, tỷ phú Richard Rainwater đã rót 300 triệu USD cược giá dầu đảo chiều, bất chấp tài sản "bốc hơi" trước khi thu về 2 tỷ USD.

Richard Rainwater từng quản lý tài sản cho gia đình Bass, một trong những gia đình giàu có lâu đời ở Texas (Mỹ). Ông sau đó xây dựng tài sản riêng bằng những khoản đầu tư lớn vào bất động sản, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.

Forbes ước tính tài sản của Rainwater khoảng 3 tỷ USD vào năm 2015, thời điểm ông qua đời, và xếp ông trong nhóm Forbes 400 những người giàu nhất Mỹ.

Nhìn thấy cơ hội giữa lúc giá dầu lao dốc

Một trong những thương vụ để đời của vị tỷ phú diễn ra vào cuối thập niên 1990, khi giá dầu giảm về vùng 12- 13 USD /thùng, Rainwater lại nhìn thấy một cơ hội ở thị trường mà nhiều nhà đầu tư khi đó cho rằng đang dư cung.

Điểm khởi đầu cho quyết định này là một cuốn sách xuất bản năm 1992: Beyond the Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future, của Donella Meadows, Dennis Meadows và Jørgen Randers.

Cuốn sách là phần tiếp theo của The Limits to Growth, công trình nổi tiếng của nhóm nghiên cứu thuộc Club of Rome. Các tác giả sử dụng mô hình máy tính để phân tích mối quan hệ giữa dân số, tài nguyên, sản xuất và môi trường, từ đó cảnh báo về những giới hạn vật lý đối với tăng trưởng kinh tế.

Rainwater đọc cuốn sách vào thời điểm thị trường dầu mỏ đang đi theo hướng ngược với lập luận mà ông bắt đầu hình thành. Giá dầu thấp khiến nguồn cung có vẻ dồi dào, nhưng ông cho rằng những giới hạn về tài nguyên sẽ tạo ra vấn đề trong dài hạn.

Cuốn sách Beyond the Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Futur giúp Richard Rainwater kiếm hàng tỷ USD. Ảnh: ST.

Trong bài viết của Fortune năm 2005, Rainwater kể rằng sau khi đọc Beyond the Limits, ông đã nghĩ: “Họ đã nhìn ra vấn đề. Tôi sẽ đi theo hướng này”. Và chính cuốn sách đó đã khởi động khoản đặt cược lớn của ông vào dầu mỏ cuối những năm 1990.

Năm 2008, TIME cho biết sau một thời gian nghiên cứu và suy nghĩ, Rainwater đã dùng khoảng 300 triệu USD tiền cá nhân để mua cổ phiếu các công ty năng lượng và hợp đồng tương lai dầu khí.

Khoản tiền này chiếm một phần đáng kể tài sản của ông khi đó. Rainwater đặt cược rằng chu kỳ giảm giá kéo dài của dầu từ đầu những năm 1980 sắp kết thúc.

Theo các nguồn tin đương thời, khoản đầu tư được chia thành khoảng 100 triệu USD vào cổ phiếu năng lượng và 200 triệu USD vào hợp đồng tương lai dầu khí.

Thời điểm Rainwater xuống tiền không hề thuận lợi. Cuối năm 1998, giá dầu thậm chí giảm xuống dưới 10 USD /thùng. Trong khi hàng loạt tỷ phú mới nổi nhờ cơn sốt Internet, tài sản của Rainwater tiếp tục giảm theo giá dầu.

Forbes năm 1998 từng ghi nhận khoảng 440 triệu USD , tương đương hơn 1/4 tài sản của Rainwater "bốc hơi" khi giá dầu giảm từ 22 USD xuống 13 USD /thùng. Ông đã phải chịu áp lực rất lớn khi thị trường đi ngược dự đoán. Nhưng ông không rút khỏi luận điểm ban đầu.

Khoản cược mang về khoảng 2 tỷ USD

Thị trường dầu sau đó đảo chiều. Giá dầu tăng mạnh trong những năm tiếp theo, trong khi cơn sốt Internet sụp đổ. Khoản đầu tư từng khiến Rainwater chịu cảnh “nghèo đi từng ngày” bắt đầu trở thành một trong những thương vụ thành công nhất của ông.

Đến năm 2008, TIME ước tính khoản đặt cược vào năng lượng đã mang về cho Rainwater khoảng 2 tỷ USD . Tài sản của ông khi đó được ước tính khoảng 3,5 tỷ USD , đưa ông từ vị trí ngoài top 200 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 1999 lên vị trí 91 vào năm 2007.

Fortune cũng nhìn lại thương vụ này và cho biết Rainwater đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD từ khoản đặt cược dầu mỏ vào thời điểm bài viết năm 2005 được xuất bản. Tạp chí mô tả đây là một trong những khoản đầu tư lớn giúp tài sản của ông tăng mạnh trong thập niên trước đó.

Rainwater tiếp tục theo dõi thị trường dầu trong nhiều năm. Đến tháng 5/2008, khi giá dầu vượt 129 USD /thùng, ông bán toàn bộ cổ phiếu của Chevron, ConocoPhillips, Statoil, ENSCO và Pioneer Natural Resources.

Giá dầu sau đó tiếp tục vượt 135 USD /thùng, khiến Rainwater thừa nhận có lúc ông nghĩ mình đã bán quá sớm. Tuy nhiên, ông cho rằng xu hướng dài hạn của dầu vẫn chưa thay đổi và dự định sẽ quay lại thị trường khi giá phù hợp.

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của Rainwater là cách ông biến kiến thức thành hành động. Beyond the Limits hoàn toàn không đưa cho ông một mức giá dầu cụ thể hay một mã cổ phiếu để mua, mà cung cấp cho ông một cách nhìn về giới hạn tài nguyên và sự mất cân đối giữa tăng trưởng kinh tế với nguồn cung vật chất. Rainwater sau đó kết hợp luận điểm này với nghiên cứu riêng về thị trường dầu để đưa ra quyết định đầu tư.

Khoản lợi nhuận khoảng 2 tỷ USD cũng không thể được quy hoàn toàn cho một cuốn sách. Giữa việc đọc Beyond the Limits và kết quả đầu tư còn có hàng loạt quyết định về thời điểm, tài sản, quy mô vị thế và việc nắm giữ trong nhiều năm.

Nhưng Rainwater từng xác nhận khá rõ vai trò của cuốn sách: sau khi đọc, ông quyết định “đi theo” luận điểm trong đó. Và từ nhận định ấy, một trong những khoản cược lớn nhất trong sự nghiệp đầu tư của ông bắt đầu hình thành.