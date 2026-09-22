Có gì trong cuốn sách được 10 tỷ phú khuyên đọc?

Cuốn sách của Ray Dalio được 10 tỷ phú đưa vào danh sách khuyên đọc, nổi bật với cách biến kinh nghiệm cá nhân thành những nguyên tắc để ra quyết định, quản trị và xử lý sai lầm.

Principles: Life and Work của Ray Dalio hiện đứng đầu danh sách những cuốn sách được các tỷ phú khuyên đọc do Most Recommended Books tổng hợp.

Dữ liệu của đơn vị này ghi nhận 10 tỷ phú USD từng giới thiệu cuốn sách. Trong số đó có Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft; Drew Houston, nhà sáng lập và CEO Dropbox; Dustin Moskovitz, đồng sáng lập Facebook và Asana; cùng Jack Dorsey, đồng sáng lập Twitter và Block.

Danh sách các doanh nhân giới thiệu Principles còn có Michael Bloomberg, nhà sáng lập Bloomberg; Reed Hastings, đồng sáng lập Netflix; và Marc Benioff, nhà sáng lập kiêm CEO Salesforce.

Biến kinh nghiệm thành hệ thống

Xuất bản năm 2017, Principles kể lại quá trình Dalio xây dựng Bridgewater Associates từ một văn phòng nhỏ thành một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, đồng thời hệ thống hóa những nguyên tắc ông đúc kết trong nhiều thập kỷ đầu tư và quản trị. Nhà xuất bản Simon & Schuster cho biết sách đã bán 5 triệu bản.

Điểm khác biệt của Principles nằm ở cách Dalio tiếp cận những thất bại và quyết định sai.

Thay vì xem mỗi sai lầm là một sự cố riêng lẻ, ông cho rằng cần tìm ra nguyên nhân, ghi nhận bài học và biến chúng thành nguyên tắc để sử dụng cho những tình huống tương tự trong tương lai. Từ quá trình đầu tư, Dalio dần áp dụng cách tư duy này vào quản trị Bridgewater.

Ông xây dựng một mô hình quản trị dựa trên cái gọi là "ý tưởng trọng dụng" (idea meritocracy), trong đó chất lượng của một ý tưởng quan trọng hơn vị trí của người đưa ra nó.

Một phần khác trong văn hóa Bridgewater là "minh bạch triệt để" (radical transparency), khuyến khích nhân viên nói thẳng về sai lầm và bất đồng thay vì né tránh. Harvard Gazette từng mô tả đây là những nguyên tắc cốt lõi trong cách Dalio điều hành công ty.

Dalio cũng cố gắng hệ thống hóa quá trình ra quyết định. Trong công việc đầu tư, ông ghi lại các tiêu chí trước mỗi quyết định, sau đó xem xét kết quả để đánh giá nguyên tắc ban đầu. Theo chia sẻ của Dalio, quá trình này dần được phát triển thành một hệ thống hỗ trợ quyết định tại Bridgewater.

Principles không chỉ kể lại Dalio đã làm gì, mà đặt câu hỏi liệu kinh nghiệm của một cá nhân có thể được chuyển thành một hệ thống để cả tổ chức sử dụng hay không.

Vì sao Bill Gates và nhiều tỷ phú chú ý?

Bill Gates là một trong những người nổi tiếng giới thiệu Principles. Trên trang của nhà xuất bản, nhà sáng lập Microsoft nhận xét Dalio đã cung cấp cho ông những hướng dẫn và góc nhìn có giá trị thông qua cuốn sách.

Bill Gates yêu thích cuốn sách của Dalio. Ảnh: Reuters.

Michael Bloomberg cũng đánh giá cao cách Dalio xây dựng và tuân thủ một hệ thống nguyên tắc. Ông cho rằng thành công của Dalio không chỉ đến từ khả năng phân tích thị trường mà còn từ việc xây dựng và sống theo những nguyên tắc.

Những người giới thiệu Principles đến từ các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, truyền thông, tài chính và các công ty tiêu dùng, nhưng đều phải đối mặt với một vấn đề tương tự. Họ phải đưa ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin và xử lý những sai lầm phát sinh sau đó.

Vì vậy, sức hút của Principles không nằm đơn thuần ở câu chuyện một nhà đầu tư trở thành tỷ phú. Cuốn sách đưa ra một cách tiếp cận có tính hệ thống bao gồm xác định điều mình muốn, tìm hiểu thực tế, đưa ra quyết định, đánh giá kết quả rồi điều chỉnh nguyên tắc.

Trên website chính thức, Dalio định nghĩa principles là những cách thức giúp con người xử lý thực tế để đạt được điều mình muốn. Ông cho rằng các nguyên tắc này có thể được áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức.

Có lẽ đó cũng là lý do Principles xuất hiện trong danh sách đọc của nhiều nhà sáng lập. Với họ, cuốn sách không chỉ là câu chuyện về đầu tư mà còn là một gợi ý về cách biến kinh nghiệm thành "hệ điều hành" cho việc ra quyết định.

Điều Dalio muốn độc giả mang về sau cùng cũng không phải một danh sách quy tắc có sẵn để sao chép. Ông khuyến khích mỗi người xây dựng bộ nguyên tắc của riêng mình, dựa trên những gì đã trải qua và những bài học rút ra từ chính các quyết định trong quá khứ.