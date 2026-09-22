Bitcoin gây bất ngờ

Bitcoin vừa trải qua 4 ngày tăng hơn 13%, đưa giá trở lại vùng cao nhất 8 tháng, nhưng đà phục hồi đang đứng trước những lực cản từ kinh tế vĩ mô và dòng tiền đầu cơ.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã bật tăng 13% chỉ trong 4 ngày, qua đó vượt 87.000 USD và thiết lập mức cao nhất 8 tháng qua.

Dù đã lùi về quanh 85.500 USD , giá của đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn cao hơn khoảng 10.000 USD so với mức đáy tuần trước. Bitcoin hiện đã trở lại vùng giá của cuối tháng 1, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10/2025.

Giá Bitcoin lên đỉnh 8 tháng

“Việc Bitcoin nhanh chóng vượt trở lại mốc 80.000 USD khiến các nhà giao dịch tin rằng giai đoạn giảm giá đã kết thúc. Động lực tăng đang kéo dòng vốn đứng ngoài thị trường quay trở lại, qua đó khiến xu hướng ít trở ngại nhất vẫn là đi lên”, Rich Rosenblum, đồng sáng lập nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa GSR, nhận định.

“Tuy nhiên, rủi ro nằm ở khả năng đây thực chất chỉ là một giao dịch dựa trên thanh khoản vĩ mô khoác lên mình bộ áo tiền mã hóa. Nếu đúng như vậy, bất kỳ nhịp chao đảo nào của các tài sản rủi ro cũng có thể gây áp lực đáng kể lên Bitcoin”, ông nói thêm.

Giá Bitcoin đã hạ nhiệt và thu hẹp về mốc 85.500 USD . Ảnh: CoinMarketCap.

Các tài sản kỹ thuật số dường như đã phớt lờ thất bại hồi tuần trước của một dự luật quan trọng tại Mỹ, vốn được kỳ vọng thiết lập khung pháp lý rõ ràng hơn cho ngành tiền mã hóa, cũng như quyết định tăng lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hơn 3 năm.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 17/9 bật đèn xanh cho các phiên bản chứng khoán dựa trên công nghệ blockchain bắt đầu được giao dịch tại Mỹ. Thông tin này đã giúp các token liên quan tăng mạnh.

Giá dầu giảm và kỳ vọng tích cực trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng hỗ trợ tâm lý trên các thị trường nói chung.

Bitcoin vẫn đối mặt nhiều lực cản

Theo dữ liệu do Coinglass tổng hợp, tổng giá trị các vị thế mua và bán bị thanh lý trên thị trường tài sản kỹ thuật số đã vượt 1 tỷ USD trong 24 giờ qua. Trong đó, các vị thế bán bị thanh lý chiếm khoảng 840 triệu USD .

“Có vẻ đây là động lực đến từ cơ chế thị trường trước khi xuất hiện niềm tin thực sự. Bitcoin đã vượt đỉnh của vùng giao dịch tháng 9 và tiến vào một vùng tập trung dày đặc các mức thanh lý vị thế bán, sau đó lực mua bắt buộc đã làm phần còn lại”, Rachael Lucas, chuyên gia phân tích tại BTC Markets, nhận định.

Theo bà, vùng giá 84.000 USD là mức đáng chú ý. Đây là ngưỡng đánh dấu cú bứt phá và nếu thị trường thực sự bước sang một trạng thái mới thay vì chỉ xảy ra một đợt ép bán khống, mức này sẽ cần được giữ vững như vùng hỗ trợ.

Trên sàn giao dịch quyền chọn Deribit, hợp đồng mở Bitcoin đang nghiêng mạnh về quyền chọn mua cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Dữ liệu trên sàn cho thấy có gần 320.000 hợp đồng trao quyền mua Bitcoin, so với hơn 169.000 hợp đồng quyền chọn bán.

Một số yếu tố tích cực khác hỗ trợ Bitcoin là dòng tiền lớn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ vào cuối tuần trước, cùng việc Strategy Inc - doanh nghiệp đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất - quay trở lại mua đồng tiền số này sau 3 tuần.

Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt với những lực cản, trong đó giá dầu thô đang quanh 100 USD /thùng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao.

Bitcoin hiện vẫn thấp hơn mức đỉnh năm 2026 - trên 97.000 USD - được thiết lập vào giữa tháng 1. Trong khi đó, sự hào hứng của nhà đầu tư cá nhân vẫn khó phục hồi khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và các giao dịch liên quan đến AI đang cạnh tranh cùng một nguồn vốn đầu cơ.

“Trong phần lớn thời gian của năm nay, tiền mã hóa là một giao dịch vĩ mô bị lãng quên. Bitcoin kém hơn cổ phiếu và vàng khi dòng vốn và sự chú ý chuyển sang AI”, Rosenblum nói.

Chuyên gia này cho rằng điều thay đổi là vị thế của nhà đầu tư chứ không phải các yếu tố nền tảng. Bitcoin từng bị phân bổ quá ít trong danh mục và thị trường cũng nghiêng về các vị thế bán.