Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá Bitcoin vượt mốc 85.000 USD

  • Thứ hai, 21/9/2026 19:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dòng tiền mạnh trở lại các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ giúp đồng tiền số lớn nhất thế giới vượt 85.000 USD/BTC. Nhưng đà tăng vẫn đứng trước sức ép từ môi trường vĩ mô.

Giá Bitcoin vượt qua mốc 85.000 USD. Ảnh: Pexel.

Chiều 21/9 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã vượt mốc 85.000 USD, tăng hơn 5% trong 24 giờ qua và tiến lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Vốn hóa của đồng tiền số lớn nhất thế giới cũng nhờ đó trở lại ngưỡng 1.700 tỷ USD.

Theo Bloomberg, động thái này diễn ra sau khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền vào mạnh trong những phiên cuối tuần trước, qua đó đảo ngược hoàn toàn lượng vốn rút ra trước đó và góp phần đưa giá Bitcoin lên cao.

Trong 2 phiên ngày 17-18/9, các ETF hút tổng cộng 593 triệu USD. Khoản tiền này bù đắp lượng vốn rút mạnh trong 2 phiên trước đó, giúp dòng vốn ròng cả tuần chuyển sang dương 6 triệu USD.

Tâm lý nhà đầu tư thay đổi sau khi trải qua một tuần đầy biến động đối với thị trường tài sản số. Trước đó, một dự luật quan trọng về tiền mã hóa tại Mỹ không được thông qua, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm.

bitcoin ảnh 1

Bitcoin đang neo ở mức cao nhất 8 tháng qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Đến ngày 17/9, tâm lý giới đầu tư được cải thiện phần nào sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) bật đèn xanh cho việc đưa các phiên bản kỹ thuật số của chứng khoán vào giao dịch tại Mỹ.

Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn chưa tin đà tăng có thể kéo dài trong bối cảnh các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục gây sức ép. Giá dầu thô vẫn trên 100 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao.

Bitcoin gây khó hiểu

Fed tăng lãi suất, dầu vượt 106 USD/thùng, USD mạnh lên và dự luật crypto thất bại, nhưng điều khó hiểu là Bitcoin vẫn tăng giá vượt 81.000 USD.

11:38 19/9/2026

Tiền gửi người dân ở ngân hàng vượt 11,2 triệu tỷ

Số dư tiền gửi của người dân vào các ngân hàng lần đầu tiên đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng tính đến cuối tháng 7. Trong khi đó, tín dụng toàn hệ thống đã tăng hơn 10% từ đầu năm.

15:42 18/9/2026

Sàn tiền số liên quan bầu Thụy tăng vốn gấp 13 lần

SCEX, sàn giao dịch tài sản mã hóa có liên hệ với hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Thụy, vừa nâng vốn điều lệ từ 360 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

13:08 3/9/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Ngọc Phương Linh

bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa giá bitcoin tiền số etf

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý