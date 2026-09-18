Tiền gửi người dân ở ngân hàng vượt 11,2 triệu tỷ

Số dư tiền gửi của người dân vào các ngân hàng lần đầu tiên đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng tính đến cuối tháng 7. Trong khi đó, tín dụng toàn hệ thống đã tăng hơn 10% từ đầu năm.

Số dư tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 7 đã đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, số dư tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 7 đã đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng , tăng 152.000 tỷ (+1,3%) so với tháng 6 và tăng khoảng 885.100 tỷ (+8,5%) so với cuối năm 2025. Đây cũng là mức tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, đến hết tháng 6, số dư tiền gửi dân cư đã đạt hơn 11,068 triệu tỷ, lần đầu tiên vượt mốc 11 triệu tỷ đồng . Xu hướng này nối tiếp đà tăng liên tục kể từ tháng 10/2025, thời điểm tiền gửi của người dân lần đầu vượt 10 triệu tỷ đồng .

Với mức tăng hơn 885.000 tỷ đồng từ đầu năm, tính bình quân 7 tháng từ đầu năm, mỗi ngày người dân lại mang thêm hơn 4.200 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, số dư tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đến hết tháng 7 đạt hơn 6,24 triệu tỷ đồng , giảm 130.695 tỷ so với tháng trước và giảm gần 1% so với cuối năm 2025.

Tính chung, tổng phương tiện thanh toán toàn nền kinh tế, chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết nửa đầu năm đạt hơn 20,455 triệu tỷ đồng , tăng 5,2% so với cuối năm 2025.

Số dư tiền gửi ngân hàng của dân cư tăng liên tục diễn ra trong bối cảnh các nhà băng liên tục điều chỉnh lãi suất huy động từ cuối năm ngoái sang những tháng đầu năm nay.

Bên cạnh biểu lãi suất được công khai, trong khoảng một tháng trở lại đây, một số ngân hàng thương mại cổ phần còn chào mời khách hàng gửi tiền với mức lãi suất lên tới 7-9%/năm (đã bao gồm khuyến mại).

Hiện tại, nhóm ngân hàng quốc doanh (BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank) niêm yết lãi suất tiền gửi phổ biến ở mức 4,75%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6-9 tháng và 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cao hơn đáng kể, dao động trên 7%/năm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của Bộ Tài chính, lãi suất huy động thực tế kỳ hạn 12 tháng tại thời điểm cuối tháng 7 dao động 8,8-9,5%/năm, cao hơn mức lãi suất niêm yết.

Ở chiều ngược lại, mặt bằng lãi suất cho vay cũng có xu hướng tăng. Song, trước sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thị trường đang ghi nhận nhiều ngân hàng công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Cũng theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 28/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng , tăng 10,2% so với cuối năm 2025.