Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục yêu cầu giảm lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ ổn định thanh khoản, tập trung tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên và phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến về những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa.

Cụ thể, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát còn đối mặt áp lực, thách thức. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, tác động đến nguồn thu ngân sách.

Giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ và dự án trọng điểm chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Các dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu và lao động, chi phí tăng cao. Thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu, hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ, tín dụng còn đối mặt sức ép.

Kiểm soát lạm phát, phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026, Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng để tập trung tháo gỡ, nhất là các ngành, địa phương là động lực và còn dư địa tăng trưởng lớn, bảo đảm "6 rõ", quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo; theo dõi sát diễn biến quốc tế và thị trường, giá cả trong nước, điều hành giá linh hoạt, hỗ trợ sản xuất; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp chống chuyển giá; đôn đốc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch được giao...

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa, chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Song song đó, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo; chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Tăng tốc hạ tầng

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả, nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bên cạnh đó là tập trung rà soát, phân loại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng; tích cực triển khai kết luận của Thủ tướng tại các buổi làm việc với các doanh nghiệp.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp phân tích rõ các nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm, các nhóm mặt hàng nhập siêu lớn để có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu; đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định thương mại với một số đối tác mới để mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam.

Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và các loại năng lượng; bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Bộ Xây dựng tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương kịp thời thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án xây dựng các tuyến đường sắt, các dự án phục vụ APEC; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Bộ Xây dựng có giải pháp bố trí luồng ưu tiên trong giai đoạn cao điểm xuất khẩu tại các cảng và cửa ngõ logistics lớn.

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những tháng cuối năm; tích cực chuẩn bị cho các hoạt động năm APEC 2027, bảo đảm phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế...

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho ý kiến cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nêu rõ thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều trong khi yêu cầu đặt ra rất nặng nề, Thủ tướng đề nghị từng thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.